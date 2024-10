Les chiots ne sont capables de contrôler les sphincters de la vessie qu'à partir de 8-9 semaines et doivent faire leurs besoins immédiatement après avoir mangé, bu, dormi ou joué. Emmenez votre chiot à l'endroit où il fait ses besoins, à l'extérieur, dès le matin, après chaque repas et chaque sieste et avant le coucher, et prononcez le même ordre simple comme « Fais vite » ou « Pipi ». Au début, répétez ces sorties toutes les 2 heures. Plus tard, vous apprendrez à repérer son comportement quand il en a envie : restez également attentif aux signes comme le fait qu'il tourne en rond ou renifle le sol.

Si vous le surprenez en pleine action, dites-lui « non » sur un ton ferme et sortez-le immédiatement. En revanche, ne le grondez surtout pas si vous constatez les conséquences. Restez calme et silencieux, sortez-le et nettoyez l’endroit sans qu’il vous voit.