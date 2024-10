Le poids idéal ne se mesure pas seulement sur une balance

Il est important de contrôler le poids et la forme de votre chiot dès le début et de le suivre régulièrement pour être sûr qu'il deviendra un adulte en bonne santé. Si vous ne disposez pas d'un pèse-personne de taille adaptée (pèse-bébé par exemple), pesez simplement votre chiot en le tenant pendant que vous montez sur votre pèse-personne familial et en soustrayant votre propre poids. Outre le poids, il est également facile de prêter attention à quelques détails lorsque vous le caressez. Tout d'abord, vous devez être en mesure de sentir facilement ses côtes lorsque vous le massez du bout des doigts. Ensuite, posez-vous quelques questions : Est-ce que je peux voir une taille clairement définie lorsque je regarde mon chiot du dessus ? Son abdomen est-il replié derrière la cage thoracique lorsqu'on le regarde de côté ? Si ce n'est pas le cas, votre chiot est peut-être en surpoids.

Parlez-en à votre vétérinaire lors de votre prochaine visite pour en savoir plus sur le score de condition corporelle et les meilleures façons d'évaluer la forme de votre chiot. Plus vous serez à l'aise pour contrôler la forme de votre chiot dès le début, plus vous aurez de chances de détecter les changements qui nécessitent l'intervention d'un professionnel.

Il est essentiel d'identifier si votre chien est en surpoids et de prendre des mesures, car un chien en surpoids présente un risque plus élevé d'affections graves, susceptibles d'affecter son espérance de vie. Il peut s'agir de diabète, de cancer, d'arthrose et plus encore.

Un chien est considéré comme étant en surpoids lorsqu'il dépasse de 15 à 20 % son poids idéal et est considéré comme obèse lorsqu'il dépasse de plus de 30 % son poids idéal. Il est cependant facile de sous-estimer le poids de votre chien. La meilleure façon de vérifier s'il prend trop de poids est donc d'adopter une approche en trois étapes : regarder, examiner et peser.