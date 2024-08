Cómo elegir los alimentos adecuados para el sistema digestivo saludable de tu gato

Así creas que tu felino tiene un problema digestivo o no, siempre vale la pena consultar al veterinario sobre la mejor comida para él. Existe una amplia gama de alimentos para gatos altamente digeribles disponibles para satisfacer las necesidades específicas de cada mascota, desde gatos de interior con menores requerimientos energéticos hasta gatitos con estómagos normalmente sensibles.

