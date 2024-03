El valor nutricional de los granos en la comida para perros y gatos

¿Son las dietas sin granos seguras para perros y gatos?

En los últimos años, se produjo una tendencia hacia alimentos sin granos para perros y gatos (dietas que se elaboran con recetas que no contienen cereales), principalmente debido a inquietudes sobre las alergias alimentarias o la ingesta de carbohidratos.

En realidad, las investigaciones demostraron que las alergias alimentarias son responsables de tan solo un 1-2 % de las visitas al veterinario para perros y gatos.4 En cambio, las alergias ambientales se identificaron como mucho más comunes.

Los cereales pueden proporcionar ácidos grasos, fibra, vitaminas y minerales esenciales, lo que los convierte en una parte importante de una dieta completa y equilibrada. Cambiar la dieta de tu gato o perro a una dieta que consista solo en carne sin la suplementación adecuada conlleva un riesgo considerable de excesos o deficiencias nutricionales. En especial, es posible que las dietas basadas exclusivamente en carne no le proporcionen a tu mascota los carbohidratos necesarios en una dieta completa y equilibrada.

Antes de realizar cambios en la nutrición de tu mascota, debes consultar al veterinario para asegurarte de que la nueva dieta sea completa, equilibrada y completamente segura para tu gato o perro.

Cómo encontrar el equilibrio nutricional adecuado

En ROYAL CANIN, hemos realizado una investigación exhaustiva durante más de 50 años sobre estos ingredientes y hemos descubierto que, cuando se procesan correctamente, los granos pueden proporcionar una gran fuente de energía y nutrientes esenciales para tu perro o gato.

Una dieta saludable para gatos y perros proporciona nutrientes de varias fuentes: no solo carnes, sino también carbohidratos como granos, trigo y maíz. Lo importante es asegurarte de que tu mascota reciba una combinación equilibrada y precisa de más de 40 nutrientes clave para favorecer tu salud y bienestar constante.

