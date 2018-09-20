¿Mi gato está en riesgo de sufrir un problema urinario?

Los gatos con sobrepeso u obesos, y aquellos que llevan un estilo de vida sedentario tienen más riesgos de sufrir problemas urinarios que los gatos con un peso saludable y un estilo de vida activo. Los gatos mayores también son más propensos a la enfermedad renal crónica y otras enfermedades sistemáticas, como las enfermedades endocrinas.

Se ha sugerido que los gatos con estrés o tensión importantes tienen más probabilidades de tener problemas con el sistema urinario. El estrés puede incluir nuevas incorporaciones al hogar, mudanzas, cambios en la dieta, una bandeja de arena mal ubicada o de difícil acceso, y vivir en un hogar con varios animales. Si un gato y su dueño tienen una relación sólida, el gato puede incluso captar el estrés del dueño, lo que puede causarle problemas de salud.

Tratamientos para los problemas urinarios en gatos

Es crucial que lleves a tu gato al veterinario si observas alguno de los síntomas que describimos anteriormente, ya que él podrá identificar el problema y brindar el mejor tratamiento posible.

Sin embargo, también puedes tomar medidas para mantener la salud urinaria de tu gato a través de su estilo de vida y dieta. Los gatos son naturalmente reacios a beber mucha agua (ya que descienden de mamíferos que vivían en el desierto y no podían acceder al agua con regularidad), pero el agua es importante para mantener su sistema urinario saludable. Aumentar la ingesta de agua puede ayudar a estimular la micción y la dilución de la orina y así ayudar a disminuir el riesgo de cristalización.

Puedes alentar a tu gato a beber más si colocas varios recipientes con agua alrededor de la casa y evitas colocarlos cerca de los alimentos, las bandejas de arena o los lugares con mucha actividad. Mantén el agua a temperatura ambiente y llena el recipiente hasta el borde para que el acceso sea fácil. Los flujos de agua, como una llave que gotea o una fuente de agua, también pueden ser muy atractivos.

La dieta de tu gato también puede contribuir a su salud urinaria; de igual forma que ciertas dietas, secas o húmedas, pueden ayudar a aumentar la ingesta de agua.

Lamentablemente, los problemas urinarios son comunes en los gatos, pero, con el tratamiento correcto recomendado por tu veterinario y un alimento de soporte urinario para gatos, podrás mantener su salud a través de la dieta, el estilo de vida y los medicamentos, cuando sea necesario.