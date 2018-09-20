La piel de tu gato es un órgano grande que necesita micro y macronutrientes para mantenerse saludable. Cualquier cosa que interfiera con la absorción de estos nutrientes afectará la piel y el pelaje de tu mascota. Afortunadamente, todas las enfermedades comunes de la piel se pueden tratar, ya sean problemas internos o externos.

Infestación parasitaria en gatos

Los parásitos que se adhieren a la piel de tu gato pueden causar irritación y malestar, lo que a veces lleva a la pérdida de pelo u otros problemas perceptibles.

Las pulgas son un problema tremendamente común entre los gatos. Estos pequeños parásitos se quedan en la piel de tu gato, lo que provoca que el gato se rasque, se lama y se asee para calmar la picazón. Esto puede provocar bolas de pelos a medida que tu gato ingiere grandes cantidades de su propio pelaje. Los gatos también pueden desarrollar dermatitis si se vuelven alérgicos a las picaduras de pulgas, que suele ocurrir si han estado sobreexpuestos a picaduras de pulgas. Esto puede suceder según la historia personal del gato y la exposición previa a las pulgas.

Las garrapatas logran subirse a tu gato cuando están afuera. Se pegan al cuello y las orejas causando inflamación. Algunos tipos de garrapatas se encuentran en las plantas en ciertas épocas del año y pueden infestar a los humanos y a otros mamíferos, así como a los gatos.

Si notas que tu gato se rasca sin parar y tiene mucha cera negra en la oreja, puede tener ácaros del oído. Estos ácaros viven en el canal auditivo y provocan dolor de oído, lo que puede ser muy incómodo.

Si bien tu gato no siempre se sentirá irritado o se rascará, la tiña de todas maneras puede causar problemas en la piel. Este hongo microscópico ataca el pelaje de tu gato en la raíz, oscureciendo la piel y provocando la caída del pelo.

Todas las infecciones parasitarias se pueden curar con una combinación de soluciones orales, en spray, tópicas y ambientales que tu veterinario te recetará. En el caso de las pulgas, es importante que no uses productos diseñados para perros en tu gato, ya que pueden ser mortales.