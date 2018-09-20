Lo que los gatos mayores necesitan de su dieta
A medida que tu gato envejece, su cuerpo cambia, lo que significa que su dieta y la forma en que lo alimentas también deben cambiar. A partir de los 11 años, aproximadamente, tu gato se considera un "adulto mayor" y requiere nutrientes diferentes a los de las primeras etapas de su vida.
¿Qué pasa en el cuerpo de tu gato a medida que envejece?
A medida de que tu gato envejece, y a partir de los 11 años, aproximadamente, notarás signos externos de que su cuerpo y conducta están cambiando.
Pueden dormir más o comportarse de manera diferente, como ser menos sociables o vocalizar más. Puedes notar que su piel y su pelaje se vuelven menos sedosos o más blancos. A medida que sus articulaciones envejecen, puede serles más difícil caminar sin problemas, saltar o asearse.
Internamente, las funciones corporales de tu gato se están desacelerando. Su sistema inmunológico es menos eficaz, al igual que su digestión. Los problemas dentales, como el desgaste de los dientes o la enfermedad de las encías, pueden afectar su apetito, ya que puede serles doloroso comer. A su vez, esto puede causar una pérdida de peso. Su capacidad de olfato, gusto y audición también se vuelve menos aguda, y disminuye su resistencia al estrés.
También es posible que tu gato comience a sufrir de enfermedades comunes en los gatos adultos mayores, como la enfermedad renal, la diabetes, la osteoartritis o el hipertiroidismo, aunque estas se pueden aliviar con la dieta y los medicamentos adecuados.
¿Qué impacto tiene el envejecimiento en las necesidades nutricionales de tu gato?
Debido a que las habilidades físicas de tu gato están cambiando, necesita una nutrición diferente a la de cualquier otro momento de su vida.
Ahora le toma más esfuerzo a su sistema digestivo digerir y absorber los nutrientes de sus alimentos, especialmente las grasas y las proteínas. Los problemas dentales y digestivos también pueden hacer que a tu gato le resulte difícil comer o masticar los alimentos que consumía anteriormente, por lo que las texturas más suaves y de tipo mouse pueden ser más fáciles de comer.
Una menor capacidad de olfato y gusto pueden afectar el apetito, por lo que su comida debe ser particularmente apetecible, a fin de que sea más probable que la consuman y, por lo tanto, que continúen obteniendo los nutrientes que necesitan.
¿Qué nutrientes específicos necesita un gato adulto mayor?
Para mantener su buena salud y disminuir la progresión de enfermedades asociadas con el envejecimiento, la dieta de tu gato adulto mayor debe incluir nutrientes específicos. Por ejemplo, la glucosamina, la condroitina y los ácidos grasos libres como el EPA/DHA, junto con el extracto de mejillón de labios verdes, ayudan a aumentar la movilidad en gatos de edad avanzada. Las dietas veterinarias dedicadas a mejorar la movilidad en los gatos han demostrado disminuir y mejorar el dolor después de un mes de tratamiento dietético.
Las deficiencias digestivas se pueden aliviar con dietas formuladas para ese objetivo y con la selección correcta de nutrientes de buena calidad. Las proteínas que se digieren con facilidad, por ejemplo, ayudan a la digestión en gatos mayores. La pulpa de remolacha puede tener un efecto prebiótico beneficioso, mientras que los ácidos grasos omega 3, EPA/DHA, ayudan a mantener la salud digestiva.
Los gatos más ancianos pueden sufrir de enfermedad renal crónica y problemas urinarios. Restringir el fósforo en la dieta de los gatos mayores con predisposición a estas dolencias puede ayudar a retrasar la aparición de la enfermedad. El fósforo es uno de los primeros elementos que se acumula hasta niveles tóxicos en la sangre de los gatos que padecen una enfermedad renal. Los alimentos más húmedos o aquellos que ayudan a que el gato ingiera más agua también son beneficiosos, ya que aumentan la cantidad de orina que elimina el gato y, por lo tanto, disminuye el riesgo de que se formen "piedras" minerales.
En el caso de los gatos adultos mayores, hay cuatro aspectos de su dieta que debes considerar: debe ser fácil de digerir, ser completa y equilibrada, mantener su bienestar y desacelerar los procesos asociados con el envejecimiento. Habla con tu veterinario para obtener más consejos sobre sobre cómo cuidar a un gato y qué alimento específico cumple mejor con estos cuatro requisitos para tu gato adulto mayor.
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