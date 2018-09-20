Lo que los gatos mayores necesitan de su dieta

A medida que tu gato envejece, su cuerpo cambia, lo que significa que su dieta y la forma en que lo alimentas también deben cambiar. A partir de los 11 años, aproximadamente, tu gato se considera un "adulto mayor" y requiere nutrientes diferentes a los de las primeras etapas de su vida.

¿Qué pasa en el cuerpo de tu gato a medida que envejece?

A medida de que tu gato envejece, y a partir de los 11 años, aproximadamente, notarás signos externos de que su cuerpo y conducta están cambiando.

Pueden dormir más o comportarse de manera diferente, como ser menos sociables o vocalizar más. Puedes notar que su piel y su pelaje se vuelven menos sedosos o más blancos. A medida que sus articulaciones envejecen, puede serles más difícil caminar sin problemas, saltar o asearse.

Internamente, las funciones corporales de tu gato se están desacelerando. Su sistema inmunológico es menos eficaz, al igual que su digestión. Los problemas dentales, como el desgaste de los dientes o la enfermedad de las encías, pueden afectar su apetito, ya que puede serles doloroso comer. A su vez, esto puede causar una pérdida de peso. Su capacidad de olfato, gusto y audición también se vuelve menos aguda, y disminuye su resistencia al estrés.

También es posible que tu gato comience a sufrir de enfermedades comunes en los gatos adultos mayores, como la enfermedad renal, la diabetes, la osteoartritis o el hipertiroidismo, aunque estas se pueden aliviar con la dieta y los medicamentos adecuados.

¿Qué impacto tiene el envejecimiento en las necesidades nutricionales de tu gato?

Debido a que las habilidades físicas de tu gato están cambiando, necesita una nutrición diferente a la de cualquier otro momento de su vida.

Ahora le toma más esfuerzo a su sistema digestivo digerir y absorber los nutrientes de sus alimentos, especialmente las grasas y las proteínas. Los problemas dentales y digestivos también pueden hacer que a tu gato le resulte difícil comer o masticar los alimentos que consumía anteriormente, por lo que las texturas más suaves y de tipo mouse pueden ser más fáciles de comer.

Una menor capacidad de olfato y gusto pueden afectar el apetito, por lo que su comida debe ser particularmente apetecible, a fin de que sea más probable que la consuman y, por lo tanto, que continúen obteniendo los nutrientes que necesitan.