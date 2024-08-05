Nutrición saludable a la medida para gatos

Cada fórmula se crea para brindar una nutrición que se adapte a las necesidades de salud de tu mascota independientemente de su raza, edad o estilo de vida.

0 a 1 año

Gatito

Las fórmulas nutricionales ayudan a desarrollar las defensas naturales de tu gatito, apoyan el crecimiento saludable y el desarrollo del sistema digestivo.

1 a 7 años

Adulto

Nutrición personalizada para nutrir el cuerpo de tu gato y satisfacer sus gustos

7 a 12 años

Mayor

Fórmulas nutricionales completas diseñadas para cuidar la salud de tu gato a medida que su energía y niveles de actividad cambian conforme envejece.

12 años +

Adulto mayor

Fórmulas adaptadas para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de un gato mayor.

Alimento específico para gato persa cachorro y adulto

¿Tienes un gato de raza?

Descubre nuestras fórmulas diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de su raza.

