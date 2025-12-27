A los gatos les gusta dormir muchas horas durante el día, pero cuando están despiertos necesitan muchas oportunidades para hacer ejercicio. Esto significa hacer tiempo para interactuar y jugar con ellos, especialmente si el tuyo es un gato de interior.



Proporcionar una selección de juguetes diferentes y sacarlos en rotación semanal evitará que tu gato se aburra y garantizará que tanto su cuerpo como su cerebro se ejerciten de forma divertida. Dicho esto, los gatos reciben mucha estimulación mental al interactuar con sus dueños, por lo que las sesiones de juego contigo son clave.



Los gatos son animales inteligentes y disfrutarán de actividades como descubrir cómo funciona un alimentador de rompecabezas o buscar comida seca escondida a la hora de comer. Este tipo de actividad puede ayudar a replicar la carrera, el salto, la escalada y el acecho que harían en la naturaleza.



Los gatos tienen músculos poderosos y bien controlados. El acceso a un árbol para gatos que sea lo suficientemente alto para que tu gato lo use completamente estirado también lo ayudará a fortalecer sus músculos y mantenerse feliz y saludable.

