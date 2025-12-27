La salud requiere jugar
El tiempo de juego es clave para mantener a tu gato estimulado, activo y en un peso saludable. La cantidad de ejercicio varía según factores como la edad, el peso y la raza.
Gatos de interior frente a gatos de exterior: ¿cómo podría afectar esto a la actividad?
Los gatos prosperan cuando pueden disfrutar del ejercicio en ráfagas cortas. Son animales activos y les gusta deambular durante todo el día, aprovechando al máximo las oportunidades para correr, saltar, trepar y jugar. Los tipos de ejercicio que experimenta tu gato dependerán de si es un gato de interior o exterior. Los gatos al aire libre tienden a hacer ejercicio solos, exploran el entorno que rodea su casa y trepan, cazan y deambulan hasta que se cansan.
Los gatos de interior requieren más atención de tu parte para mantenerse felices y saludables. Necesitan suficiente espacio para hacer ejercicio, trepar y jugar para evitar que se vuelvan inactivos y aburridos. Los gatos de interior necesitarán un rascador, juguetes interesantes para mantenerlos ocupados y mucha interacción contigo. Los gatos son animales inteligentes y disfrutarán cazando y persiguiendo sus juguetes contigo en ráfagas cortas.
Tomarse el tiempo y el cuidado para brindarle a tu gato estimulación mental y física, ya sea que sea un gato de interior o exterior, asegurará que esté enriqueciendo tanto su cuerpo como su cerebro.
Actividades para gatos de interior
Proporcionar una selección de juguetes diferentes y sacarlos en rotación semanal evitará que tu gato se aburra y garantizará que tanto su cuerpo como su cerebro se ejerciten de forma divertida. Dicho esto, los gatos reciben mucha estimulación mental al interactuar con sus dueños, por lo que las sesiones de juego contigo son clave.
Los gatos son animales inteligentes y disfrutarán de actividades como descubrir cómo funciona un alimentador de rompecabezas o buscar comida seca escondida a la hora de comer. Este tipo de actividad puede ayudar a replicar la carrera, el salto, la escalada y el acecho que harían en la naturaleza.
Los gatos tienen músculos poderosos y bien controlados. El acceso a un árbol para gatos que sea lo suficientemente alto para que tu gato lo use completamente estirado también lo ayudará a fortalecer sus músculos y mantenerse feliz y saludable.
Habla con tu veterinario
Pídele a tu veterinario que te muestre cómo identificar cuál es la forma normal y saludable de tu gato. Los gatos sanos están bien proporcionados, con costillas que se pueden sentir fácilmente, una cintura que se puede ver desde arriba y un abdomen que se pliega detrás de la caja torácica cuando se ve de lado.
Si es necesario, tu veterinario podrá sugerirte cómo aumentar el ejercicio diario de tu gato y ayudarte con cualquier pregunta o inquietud que puedas tener sobre los cambios en la forma o el peso de tu gato.
Un peso saludable no solo se mide en una báscula
Pesar a tu gato no es la única forma de saber si tiene sobrepeso. Puedes averiguar si tu gato está en un peso saludable preguntándole a tu veterinario como utilizar el Puntaje de Condición Corporal.
Las porciones saludables son más pequeñas de lo que tú crees
Muchos responsables de mascotas piensan que su gato necesita más comida de lo que realmente necesita. Esto significa que muchos gatos son sobrealimentados lo cual causa que tu gato gane peso y tenga otro tipo de problemas.