Al igual que muchas razas pequeñas de perro, pueden ser propensos a problemas dentales

En particular, la gingivitis es un problema común en el Cavalier King Charles Spaniel. Esta es una inflamación de las encías causada por la placa, que también puede provocar recesión de las encías y enfermedad periodontal. Esto último ocurre cuando los minerales (calcio) en la saliva se depositan en la placa y forman sarro. Eso, a su vez, permite que las bacterias prosperen y causen más inflamación. No nos detendremos a hablar del mal aliento... El cepillado diario es la mejor manera de eliminar la placa, así que asegúrate de no saltártelo. Los controles dentales regulares también ayudarán a mantener su hocico saludable. Finalmente, una buena dieta también puede ser muy útil. Por ejemplo, las croquetas dentales especiales tienen la ventaja de ejercer una acción de limpieza mecánica y los "quelantes" de calcio ayudan a evitar la acumulación de sarro.