Cómo ayudar a tu perro a perder peso
La obesidad es un problema común entre los perros. Los estudios muestran consistentemente que la obesidad ocurre en, al menos, el 20 % de la población de perros adultos en países industrializados. Sin embargo, al proporcionarle a tu perro la comida, el ejercicio y la alimentación adecuados, puedes ayudarlo a perder peso y volver a un estilo de vida más saludable.
La obesidad y tu perro
Si tu perro ha aumentado de peso y ahora se encuentra en un punto donde su veterinario lo ha clasificado como obeso, es importante que reconozcas lo que esto significa para su salud en general. La obesidad pone a tu perro en riesgo de sufrir una serie de enfermedades graves y complejas, como diabetes, problemas cardiorrespiratorios, artritis e inmunidad reducida. Y lo más importante, también reduce su expectativa de vida.
La raza, la edad, la genética, el género y el estilo de vida actual de tu perro son factores que contribuyen a la probabilidad de que se vuelva obeso o tenga dificultades para perder peso. Por lo tanto, es fundamental que reconozcas tu rol para mantener la salud de tu perro. Tienes la oportunidad de brindarle comida adecuada, un programa de ejercicios y la ayuda de estilo de vida que necesita para sentirse en forma y saludable una vez más.
Manejar la conducta alimentaria de tu perro
Establecer las actitudes y las conductas adecuadas en torno a la alimentación puede ayudar mucho a que tu perro pierda peso. Tu veterinario te ayudará a calcular cuánto y qué tipo de comida le darás al perro para asegurarse de que pierda peso. Por tu parte, debes asegurarte de cumplir con estas indicaciones para obtener los mejores resultados posibles. También debes distribuir su ración diaria en, al menos, dos comidas en lugar de una sola ración grande. Esto ayuda a aumentar la velocidad a la que tu perro descompone y utiliza la energía de los alimentos, así como a controlar cualquier tendencia a adelantar sus comidas.
Tú y los demás miembros de tu hogar, deben ser firmes con el perro y resistirse a darle restos de comida o alentar accidentalmente la conducta de mendigar alimentos. La mejor manera de hacerlo es alimentar a tu perro a la misma hora, en el mismo tazón y en el mismo lugar para que se acostumbre a la rutina. Organiza tus propias comidas y las de tu perro en diferentes momentos para que no se confunda, e idealmente llévalas a cabo en habitaciones diferentes.
Elegir la comida adecuada para un perro con sobrepeso
Aunque puede parecer una buena idea simplemente darle a tu perro menos comida para ayudarlo a perder peso, no es recomendable. Esto disminuye la probabilidad de que obtenga todos los nutrientes que necesita y puede fomentar un comportamiento inadecuado, como que se vuelva agresivo o ruegue por comida.
En su lugar, selecciona un alimento que esté especialmente diseñado para ayudar a los programas de pérdida de peso. Debe incluir proteínas altamente digestibles para que obtengan la energía que necesitan, pero con un contenido reducido de calorías. Algunos de los alimentos para perros más avanzados para perder peso también incluyen características de fórmulas específicas, como una mezcla de fibras que ayudan a que el perro se sienta más lleno sin agregar calorías innecesarias.
Los alimentos bajos en carbohidratos pueden ser útiles para los perros con sobrepeso que sufren de diabetes, ya que pueden retardar la digestión y mejorar el control glucémico. En el caso de los perros con sobrepeso que sufren de diabetes, se pueden recomendar dietas veterinarias específicas, con bajo contenido de carbohidratos. Estas pueden ayudar a mejorar la enfermedad de un perro si se realizan bajo supervisión veterinaria.
Ejercicio para que tu perro baje de peso
Si la salud de tu perro lo permite, sácalo a pasear para que haga ejercicio regularmente. Distribuye esto a lo largo de la semana, con sesiones más cortas en lugar de una sola caminata o carrera prolongada y exigente durante el fin de semana, para que se acostumbre. La natación, en particular, puede ser un ejercicio positivo y eficaz si tu perro tiene problemas con las caminatas largas.
Con solo algunos pequeños cambios, puedes ayudar a tu perro a llegar a su peso ideal para que vuelva a llevar un estilo de vida saludable. Comienza por consultar al veterinario y obtener consejos sobre el alimento y el ejercicio, entre otros.
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