Perros de departamento: ¿cuáles son las razas adecuadas para vivir en un departamento?
Vivir en un departamento pequeño y ser dueño de un perro no son incompatibles; todo lo contrario. Pero elegir una raza de perro apta para departamentos, que se adapte a tu espacio y a tu estilo de vida, es solo una parte de la ecuación. Garantizar que tu departamento, aunque sea pequeño, sea un espacio adecuado para ellos es igual de importante.
Como cualquier nuevo dueño de un perro, tendrás que asumir la responsabilidad de satisfacer las necesidades de tu nueva mascota. Las más importantes son la alimentación adecuada, que les permita tener un buen comienzo de vida, el aseo, el adiestramiento y la socialización. Las visitas periódicas al veterinario son importantes para mantenerlos sanos y también necesitarán atención y afecto (que sin duda será recíproco).
Otras dos necesidades fundamentales para los perros son, por supuesto, el ejercicio y un espacio habitable seguro y cómodo. Estas dos cosas pueden hacer dudar a quienes viven en departamentos, pero una preparación e investigación adecuadas revelaran lo que tienes que hacer para que la convivencia con tu perro funcione.
Article
Razas de perro aptas para departamentos y departamento apto para perros
Ocho elementos esenciales para que la convivencia con tu perro en un departamento funcione
Ejercicio
Tu perro necesitará muchas salidas para hacer ejercicio y estimularse (cuánto necesita correr exactamente y con qué frecuencia dependerán de la raza y de la etapa de la vida).
Tamaño
Tal vez no sea el factor más importante, pero un lebrel escocés poderoso no se desarrollará bien en un departamento del tamaño de un estudio (y tú tampoco estarás cómodo si su cama ocupa la mitad del espacio del departamento).
Espacio
Como vimos anteriormente. No tiene por qué ser enorme, pero tu perro necesita un refugio que sea suyo y al que pueda retirarse para estar un rato tranquilo. En ese espacio debe tener su cama, juguetes y un recipiente con agua.
Ladridos
Algunos perros pequeños tienden a ladrar bastante, especialmente si los dejan solos. No se debe dejar a ningún perro solo durante períodos prolongados, pero si quieres llevarte bien con tus vecinos, será vital que averigües con fuentes acreditadas cuáles son los rasgos de la raza y, a continuación, implementar un plan de adiestramiento personalizado y coherente.
Sensibilidad
Al vivir en un departamento, tu perro tendrá que acostumbrarse al ruido de los vecinos del edificio. Es mejor una raza de perro tranquila que una conocida por ser muy sensible a los ruidos del entorno. De cualquier manera, por el bienestar de tu perro, concéntrate en la socialización desde el principio.
Seguridad
Si tienes un balcón, asegúrate de que esté cerrado y sea a prueba de perros para garantizar su seguridad. Además, las ventanas bajas, en especial si estás en un piso alto, también tienen que estar bien aseguradas.
Escaleras
Si eliges una raza más grande, ten en cuenta que algún día podrías tener que subir o bajar a tu perro por las escaleras, por ejemplo, para llevarlo al veterinario porque se lastimó o porque tuvo una cirugía. Además, piénsalo dos veces antes de elegir una raza que necesite salidas frecuentes para hacer ejercicio si vives en departamento sin ascensor.
Vecinos
Verifica que en el edificio esté permitido tener perros. De lo contrario, intentar sacar a tu amigo de cuatro patas a pasear sería motivo de mucho estrés para todos. Lo mejor para todos es que te asegures de que vives en un espacio que admite mascotas.
Razas de perro más pequeñas, con niveles de energía más bajos y más tranquilas: las estrellas de la vida en departamentos
Razas de perros con niveles de energía más bajos
Comprender los desafíos
No es ninguna sorpresa, las razas muy grandes, como el terranova o el lebrel irlandés, que necesitan mucho ejercicio, tal vez no sean las opciones obvias para quienes viven en un departamento. Si bien puedes hacer que funcione, si puedes dedicar tiempo y energía suficientes para salir con ellos, estos perros maravillosos y cariñosos necesitan un espacio considerable para estirarse y estar cómodos en su nuevo hogar.
El tamaño del perro no es el único factor que incide en la elección
Ejercicio y descanso
Es posible que los ágiles galgos ingleses sean famosos por su velocidad, pero cuando no están volando alejándose (recuerda: para esta raza, el ejercicio debe realizarse en una zona vallada y segura) se sienten satisfechos dormitando en casa.
Si el espacio es limitado, piensa en una raza más pequeña
Es posible que el tamaño no sea el único aspecto a tener en cuenta, pero si tu espacio es muy limitado, tal vez quieras considerar algunas de las razas de perros de tamaño más pequeño y más tranquilas, que se conocen por ser adecuadas para vivir en un departamento.
Estas son algunas de las razas que se adaptan especialmente bien a los departamentos:
Perro ruso
Galgos italianos
Los pequeños y amables galgos italianos necesitan mucho ejercicio, pero entre paseos están satisfechos con acurrucarse (idealmente en tu falda: son perros sociables).
Pomeranians
Diminuto de estatura pero lleno de carácter. Los pomeranian son excelentes perros guardianes, por lo que necesitarán un adiestramiento cuidadoso para controlar los ladridos.
Maltés
El pequeño maltés no ocupa mucho espacio en un sentido físico, pero hace sentir su presencia y se lo conoce por ser un excelente perro de compañía.
Bichón frisé
El bichón frisé es un perro pequeño, que pierde muy poco pelo, y es juguetón y lleno de energía. Se adapta muy bien a la vida en un departamento, pero necesita muchos juegos y ejercicio para mantenerse ocupado.
Cairn terriers
El cairn terrier es un perro vivaz y curioso; aunque sea originario de los paisajes escarpados de Escocia, hoy en día se adapta muy bien a la vida en un departamento, con salidas periódicas para hacer ejercicio, por supuesto.
Basset hounds
Bichón boloñés
De temperamento equilibrado y fiel (aunque con un lado juguetón), el bichón boloñés es un compañero tranquilo para los habitantes de departamentos.
El adiestramiento importa: ayudar a tu perro a controlar sus ladridos
Cuando hablamos de ladridos, el adiestramiento es un factor más determinante que la raza del perro. El adiestramiento y la socialización adecuados, en etapas tempranas (esenciales de todos modos para el bienestar de tu perro) deberían garantizar que finalmente tengas un perro sociable que sepa que ladrar poco está bien.
Cualquiera que sea la raza que elijas, mantener los ladridos a un nivel razonable es una consideración importante (después de todo, la vida en un departamento implica tener vecinos). Dos razas pequeñas, los chihuahuas de pelo largo y los yorkshire terriers, son perros de departamento ideales, ya que no necesitan mucho ejercicio, pero a menudo se los cita como ejemplos de razas que tienden a ladrar. Asimismo, se sabe que el terrier escocés es un excelente perro guardián. El adiestramiento y la socialización serán importantes desde el primer día (por supuesto, eso es válido para todos los perros, incluso si no vives en un departamento).
¿Qué es lo adecuado para tu perro?
Antes de embarcarte en tu viaje como dueño de un perro, es una buena idea que te tomes tu tiempo y estudies detenidamente toda la información y los consejos disponibles sobre ser dueño de un perro, sin importar su raza, cuando vives en un apartamento.
Vivas donde vivas, convertirse en propietario de un perro es un gran paso. Grande o pequeño, tranquilo o juguetón, el perro que elijas estará contigo durante muchos años. Investigar sus necesidades ayudará a que su vida contigo comience sin problemas y con satisfacción.
Artículos relacionados
Dale like y comparte esta página