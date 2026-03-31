Vivir en un departamento pequeño y ser dueño de un perro no son incompatibles; todo lo contrario. Pero elegir una raza de perro apta para departamentos, que se adapte a tu espacio y a tu estilo de vida, es solo una parte de la ecuación. Garantizar que tu departamento, aunque sea pequeño, sea un espacio adecuado para ellos es igual de importante.

Como cualquier nuevo dueño de un perro, tendrás que asumir la responsabilidad de satisfacer las necesidades de tu nueva mascota. Las más importantes son la alimentación adecuada, que les permita tener un buen comienzo de vida, el aseo, el adiestramiento y la socialización. Las visitas periódicas al veterinario son importantes para mantenerlos sanos y también necesitarán atención y afecto (que sin duda será recíproco).

Otras dos necesidades fundamentales para los perros son, por supuesto, el ejercicio y un espacio habitable seguro y cómodo. Estas dos cosas pueden hacer dudar a quienes viven en departamentos, pero una preparación e investigación adecuadas revelaran lo que tienes que hacer para que la convivencia con tu perro funcione.