InicioPerros¿Piensas tener un perro?Perros de departamento: ¿cuáles son las razas adecuadas para vivir en un departamento?

Perros de departamento: ¿cuáles son las razas adecuadas para vivir en un departamento?

Vivir en un departamento pequeño y ser dueño de un perro no son incompatibles; todo lo contrario. Pero elegir una raza de perro apta para departamentos, que se adapte a tu espacio y a tu estilo de vida, es solo una parte de la ecuación. Garantizar que tu departamento, aunque sea pequeño, sea un espacio adecuado para ellos es igual de importante.

Como cualquier nuevo dueño de un perro, tendrás que asumir la responsabilidad de satisfacer las necesidades de tu nueva mascota. Las más importantes son la alimentación adecuada, que les permita tener un buen comienzo de vida, el aseo, el adiestramiento y la socialización. Las visitas periódicas al veterinario son importantes para mantenerlos sanos y también necesitarán atención y afecto (que sin duda será recíproco).

Otras dos necesidades fundamentales para los perros son, por supuesto, el ejercicio y un espacio habitable seguro y cómodo. Estas dos cosas pueden hacer dudar a quienes viven en departamentos, pero una preparación e investigación adecuadas revelaran lo que tienes que hacer para que la convivencia con tu perro funcione.

Article

Reading time5 minutos
Cachorro de pomerania spitz caminando por la calle en verano

Razas de perro aptas para departamentos y departamento apto para perros

Por supuesto, deberías investigar sobre cuáles son las razas de perros aptas para departamentos consultando fuentes acreditadas, como veterinarios, criadores profesionales u organizaciones de refugios de animales. Encontrarás muchos consejos sobre cuáles son las más adecuadas para vivir en un departamento. Pero también descubrirás que no se trata solo de encontrar un perro que se adapte al departamento, sino que debe asegurarte de que tu departamento sea apto para perros.

Tu perro necesitará muchas salidas para hacer ejercicio y estimularse (cuánto necesita correr exactamente y con qué frecuencia dependerán de la raza y de la etapa de la vida).

Tal vez no sea el factor más importante, pero un lebrel escocés poderoso no se desarrollará bien en un departamento del tamaño de un estudio (y tú tampoco estarás cómodo si su cama ocupa la mitad del espacio del departamento).

Como vimos anteriormente. No tiene por qué ser enorme, pero tu perro necesita un refugio que sea suyo y al que pueda retirarse para estar un rato tranquilo. En ese espacio debe tener su cama, juguetes y un recipiente con agua.

Algunos perros pequeños tienden a ladrar bastante, especialmente si los dejan solos. No se debe dejar a ningún perro solo durante períodos prolongados, pero si quieres llevarte bien con tus vecinos, será vital que averigües con fuentes acreditadas cuáles son los rasgos de la raza y, a continuación, implementar un plan de adiestramiento personalizado y coherente.

Al vivir en un departamento, tu perro tendrá que acostumbrarse al ruido de los vecinos del edificio. Es mejor una raza de perro tranquila que una conocida por ser muy sensible a los ruidos del entorno. De cualquier manera, por el bienestar de tu perro, concéntrate en la socialización desde el principio.

Si tienes un balcón, asegúrate de que esté cerrado y sea a prueba de perros para garantizar su seguridad. Además, las ventanas bajas, en especial si estás en un piso alto, también tienen que estar bien aseguradas.

Si eliges una raza más grande, ten en cuenta que algún día podrías tener que subir o bajar a tu perro por las escaleras, por ejemplo, para llevarlo al veterinario porque se lastimó o porque tuvo una cirugía. Además, piénsalo dos veces antes de elegir una raza que necesite salidas frecuentes para hacer ejercicio si vives en departamento sin ascensor.

Verifica que en el edificio esté permitido tener perros. De lo contrario, intentar sacar a tu amigo de cuatro patas a pasear sería motivo de mucho estrés para todos. Lo mejor para todos es que te asegures de que vives en un espacio que admite mascotas.

 

Razas de perro más pequeñas, con niveles de energía más bajos y más tranquilas: las estrellas de la vida en departamentos

Bichón frisé en casa

Razas de perros con niveles de energía más bajos

Como habitante de un departamento, es probable que para comenzar busques razas de perros con niveles de energía más bajos, descartando perros como el basenji que necesita horas y horas de ejercicio todos los días y grandes espacios abiertos para correr.
Retrato de cachorro de Pomerania Spitz sobre fondo beige

Comprender los desafíos

No es ninguna sorpresa, las razas muy grandes, como el terranova o el lebrel irlandés, que necesitan mucho ejercicio, tal vez no sean las opciones obvias para quienes viven en un departamento. Si bien puedes hacer que funcione, si puedes dedicar tiempo y energía suficientes para salir con ellos, estos perros maravillosos y cariñosos necesitan un espacio considerable para estirarse y estar cómodos en su nuevo hogar.

Perro basset hound en casa

El tamaño del perro no es el único factor que incide en la elección

Aun así, el tamaño de la raza tal vez no sea el factor más importante a la hora de elegir a tu nueva mascota. Algunos perros más grandes no necesitan tanto ejercicio como sus homólogos de razas más pequeñas. El basset hound, por ejemplo, es conocido por su naturaleza tranquila (si se determina); a pesar de que necesita hacer ejercicio con regularidad (como cualquier perro), puede vivir muy cómodo en una casa sin jardín. Un gran danés puede ser grande (y necesitará cierto espacio en casa para estar cómodo), pero no tiene una gran necesidad de ejercicio.
Galgo italiano en casa

Ejercicio y descanso

Es posible que los ágiles galgos ingleses sean famosos por su velocidad, pero cuando no están volando alejándose (recuerda: para esta raza, el ejercicio debe realizarse en una zona vallada y segura) se sienten satisfechos dormitando en casa.

 

Si el espacio es limitado, piensa en una raza más pequeña

Es posible que el tamaño no sea el único aspecto a tener en cuenta, pero si tu espacio es muy limitado, tal vez quieras considerar algunas de las razas de perros de tamaño más pequeño y más tranquilas, que se conocen por ser adecuadas para vivir en un departamento.

Estas son algunas de las razas que se adaptan especialmente bien a los departamentos:

1/8

Perro ruso

El delicado pequeño perro ruso se nutre de la compañía humana y no necesita demasiado ejercicio.

Dos pequeños perros rusos juntos al aire libre
2/8

Galgos italianos

Los pequeños y amables galgos italianos necesitan mucho ejercicio, pero entre paseos están satisfechos con acurrucarse (idealmente en tu falda: son perros sociables).

Perro de raza galgo italiano en casa.
3/8

Pomeranians

Diminuto de estatura pero lleno de carácter. Los pomeranian son excelentes perros guardianes, por lo que necesitarán un adiestramiento cuidadoso para controlar los ladridos.

Retrato de cachorro de Pomeranian spitz naranja en un sofá gris, en el interior
4/8

Maltés

El pequeño maltés no ocupa mucho espacio en un sentido físico, pero hace sentir su presencia y se lo conoce por ser un excelente perro de compañía.

Primer plano de un maltés blanco corriendo al aire libre
5/8

Bichón frisé

El bichón frisé es un perro pequeño, que pierde muy poco pelo, y es juguetón y lleno de energía. Se adapta muy bien a la vida en un departamento, pero necesita muchos juegos y ejercicio para mantenerse ocupado.

Bichón frisé al aire libre, césped verde
6/8

Cairn terriers

El cairn terrier es un perro vivaz y curioso; aunque sea originario de los paisajes escarpados de Escocia, hoy en día se adapta muy bien a la vida en un departamento, con salidas periódicas para hacer ejercicio, por supuesto.

Cairn terrier corriendo lo más rápido que puede
7/8

Basset hounds

Los tranquilos y leales basset hounds son compañeros fieles y mascotas ideales para departamentos.

Basset hound acostado sobre el pasto
8/8

Bichón boloñés

De temperamento equilibrado y fiel (aunque con un lado juguetón), el bichón boloñés es un compañero tranquilo para los habitantes de departamentos.

Hermoso perro bichón boloñés descansando en el jardín

Sumérgete en nuestra completa biblioteca sobre razas de perros pequeños aquí:

Descubrir más
Yorkshire terrier descansando en el interior

El adiestramiento importa: ayudar a tu perro a controlar sus ladridos

Cuando hablamos de ladridos, el adiestramiento es un factor más determinante que la raza del perro. El adiestramiento y la socialización adecuados, en etapas tempranas (esenciales de todos modos para el bienestar de tu perro) deberían garantizar que finalmente tengas un perro sociable que sepa que ladrar poco está bien.

Cualquiera que sea la raza que elijas, mantener los ladridos a un nivel razonable es una consideración importante (después de todo, la vida en un departamento implica tener vecinos). Dos razas pequeñas, los chihuahuas de pelo largo y los yorkshire terriers, son perros de departamento ideales, ya que no necesitan mucho ejercicio, pero a menudo se los cita como ejemplos de razas que tienden a ladrar. Asimismo, se sabe que el terrier escocés es un excelente perro guardián. El adiestramiento y la socialización serán importantes desde el primer día (por supuesto, eso es válido para todos los perros, incluso si no vives en un departamento).

¿Qué es lo adecuado para tu perro?

Antes de embarcarte en tu viaje como dueño de un perro, es una buena idea que te tomes tu tiempo y estudies detenidamente toda la información y los consejos disponibles sobre ser dueño de un perro, sin importar su raza, cuando vives en un apartamento.

Vivas donde vivas, convertirse en propietario de un perro es un gran paso. Grande o pequeño, tranquilo o juguetón, el perro que elijas estará contigo durante muchos años. Investigar sus necesidades ayudará a que su vida contigo comience sin problemas y con satisfacción.

 

Artículos relacionados

Cachorro de perro juega corriendo y saltando en el pasto.

Nuestra guía de razas de perros pequeños

Leer más
Golden retrievers y británicos de pelo corto jugando juntos

¿Pueden convivir perros y gatos?

Leer más

Dale like y comparte esta página