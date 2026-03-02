Aducerea pisoiului acasă și prima săptămână cu acesta
Ceea ce trebuie să știi pentru a îți îngriji pisoiul
Sunt multe aspecte care trebuie luate în considerare când vine vorba de primirea acasă a unui pisoi. Va trebui să te pregătești bine înainte de a-l lua acasă și să știi ce trebuie să faci în prima zi și prima noapte a acestuia cu tine, inclusiv ce hrană să îi oferi.
În prima săptămână, cel mai bine este să începi să stabilești rutine, să îl duci la medicul veterinar și să începi socializarea acestuia. De asemenea, este important să știi cum să expui în siguranță pisoiul prietenilor, familiei, copiilor și altor animale de companie. Trebuie să știi și cum să îi gestionezi primele aventuri afară, după vaccinare.
Ești gata să aduci pisoiul acasă?
Este important să te pregătești temeinic înainte de aduce pisoiul acasă. Pregătește-ți casa pentru sosirea pisoiului și amenajează o cameră cu tot ce va avea nevoie acesta, inclusiv un pat, boluri pentru hrană și apă, o litieră și jucării.
Vei avea nevoie de o cușcă pentru transportul pisicii, precum și de o cantitate din hrana primită de la proprietarul anterior. De asemenea, este o idee bună să găsești un medic veterinar în care ai încredere și să programezi o consultație la câteva zile după ce îl aduci acasă.
Ce trebuie să faci înainte de a lua acasă un pisoi?
Asigură-te că ți-ai pregătit casa pentru pisoi și aranjează camera în care va locui acesta. Vei avea nevoie, în plus, de o cușcă de transport pentru pisici. Este recomandat, de asemenea, să găsești în prealabil un medic veterinar, astfel încât să poți programa o consultație pentru pisoi la câteva zile după ce îl aduci acasă.
La ce vârstă trebuie luat acasă un pisoi?
Este recomandat să nu adopți niciodată un pisoi înainte de vârsta de opt săptămâni; unii crescători pot ține pisoii împreună cu mama și frații de cuib până la vârsta de 12 săptămâni. Până în această etapă, pisoiul trebuie să fie înțărcat și să fi deprins abilitățile sociale de bază de care are nevoie pentru a interacționa cu alte pisici. Între opt și 16 săptămâni, acesta va începe și să își înțeleagă propria poziție în cuib, deci este un moment bun pentru preluarea și mutarea în casa ta.
Când este cel mai bun moment pentru a aduce un pisoi acasă?
În mod ideal, vei aduce pisoiul acasă atunci când ai la dispoziție câteva zile liniștite pentru a le petrece acasă cu el, fără a primi musafiri. Încearcă să îl iei dimineața, astfel încât să aibă timp să se obișnuiască cu casa ta înainte de căderea nopții.
Ce întrebări ar trebui să adresezi proprietarului anterior al unui pisoi?
Întreabă ce mănâncă pisoiul și află mai multe despre rutina de hrănire și poziționarea litierei. Află dacă a fost la medicul veterinar, dacă a primit vaccinuri sau tratamente de deparazitare internă și dacă are un cip de identificare aplicat. Întreabă, de asemenea, care sunt jucăriile preferate.
Dacă este posibil, lasă-i pisoiului câteva jucării și o pătură timp de câteva zile înainte de a îl lua acasă, astfel ca mirosul familiar să îl liniștească apoi pe drum și în noua casă.
Ce trebuie să iei cu tine atunci când aduci pisoiul acasă?
Indiferent de mijlocul de transport ales, este esențial să ai cu tine o cușcă de transport pentru pisici, deoarece transportarea pisoiului liber în mașină este periculoasă, sau poate scăpa dacă îl duci în brațe pe jos sau în mijloace de transport în comun.
Alegeți una în care pisoiul să încapă și la vârsta adultă; pentru confortul acestuia, adaugă și o pătură. O cușcă de transport opacă va ajuta pisoiul să se simtă protejat. Nu uita să iei cu tine câteva prosoape de hârtie și o pătură de schimb pentru cazul în care apar accidente pe drum. Ține cușca de transport lângă tine în timpul drumului, pentru a putea liniști pisoiul.
Cum poți face drumul spre casă mai confortabil pentru un pisoi?
Dacă ești cu mașina, menține o atmosferă calmă și condu încet, pentru a nu speria pisoiul. Fixează cușca de transport cu o centură de siguranță, astfel încât să nu alunece, sau cere unui pasager să o țină.
Pentru a ajuta pisoiul să se simtă în siguranță, întinde o pătură subțire peste cușca de transport și pune în cușcă jucării sau pături care poartă un miros familiar. Cel mai sigur este să lași animalul în cușcă în timpul călătoriei, însă îl poți ajuta să rămână calm vorbindu-i cu voce liniștitoare.
Prima zi a pisoiului alături de tine
Pisoii sunt foarte sensibili la mediul în care trăiesc, așadar este extrem de important cum îl întâmpini pe noul sosit. Urmând aceste sfaturi principale, vei putea face ca situația să fie mai puțin copleșitoare pentru pisoi.
Păstrează calmul în casă
Pisoiul se poate simți stresat de lucrurile noi pe care le vede, le aude și le miroase în casa ta, precum și de separarea de mama lui. Prin urmare, păstrează un mediu calm și liniștit în casă.
Lasă pisoiul să exploreze
Când ajungi acasă, pune cușca pisoiului într-o cameră pregătită pentru acesta și deschide ușa. Lasă-l să iasă și să exploreze în propriul său ritm, rezistând dorinței de a îl lua imediat în brațe.
Arată-i pisoiului patul pe care i l-ai pregătit
Odată ce pisoiul își explorează camera, acesta va avea, probabil, nevoie de un pui de somn, așa că prezintă-i patul mai degrabă decât să încerci să te joci cu el. Asigură-te că știe și unde se află litiera.
Supraveghează pisoiul
Pisoiul poate fi timid inițial, dar, în curând, va dori să exploreze un teritoriu mai larg. Odată ce casa ta este pregătită pentru pisoi, permite-i să facă acest lucru în timp ce îl supraveghezi. Poți, de asemenea, să îl ții în siguranță în camera lui care să aibă ferestre, asigurându-i suficient contact social, în primele săptămâni.
Rămâi în preajmă
Până ce pisoiul împlinește patru luni, acesta nu trebuie lăsat singur pe perioade lungi de timp în timpul zilei. Obișnuiește-l să fie singur lăsându-l câte cinci minute în fiecare oră și prelungind treptat acest interval. În cazul anumitor rase, poate fi o soluție să luați în calcul adoptarea a doi pisoi, care să își țină reciproc companie.
Lasă-i spațiu
Pisicile au nevoie de un teritoriu organizat în zone separate pentru hrănire, odihnă, curățare (mersul la toaletă) și joacă. Urmărește care sunt cerințele pentru spațiul pisoiului tău și ajustează și aranjează spațiul pentru a-i spori confortul. De exemplu, poate fi necesar să îi muți patul mai sus și litiera mai departe de bolul de hrană.
Prima noapte a pisoiului alături de tine
Pisoii sunt adesea foarte neliniștiți în prima noapte și este normal să miaune și în următoarele două-trei nopți. Iată câteva sfaturi pentru a ajuta pisoiul să se acomodeze mai ușor.
Asigură-i un loc pentru a dormi liniștit
Așază patul pisoiului într-un loc confortabil și liniștit, adaugă o pătură și asigură-te că are acces la apă, hrană și litieră. Stingerea luminilor va contribui la stabilirea rutinei de somn a pisoiului, însă, în prima noapte, ar fi recomandat să lași o lumină de veghe aprinsă, pentru a-îl ajuta să se acomodeze cu mediul.
Pentru sănătatea și bunăstarea lor, pisoii au nevoie de mult somn într-un loc liniștit, unde se pot relaxa și se simt în siguranță. Pisoiul tău poate dormi în jur de 20 de ore din 24 și poate avea nevoie de până la 18 ore de somn pe zi odată ce atinge vârsta de adult.
Hrana potrivită și cele mai bune obiceiuri de hrănire pentru pisoi
Prima dată când îți hrănești pisoiul este un pas important în călătoria sa alături de tine. Înțelegând cerințele acestuia, te asiguri că totul merge bine.
Menține inițial aceeași hrană
Orice schimbare bruscă a hranei pisoiului îi poate provoca probleme digestive și stres. Așadar, în prima săptămână, oferă-i pisoiului aceeași hrană și urmează aceeași rutină de hrănire folosită de proprietarul anterior. Apoi, vei putea trece treptat la o rutină diferită, dacă dorești, alegând o hrană potrivită pentru vârsta pisoiului.
Asigură o zonă liniștită pentru hrănire
Aceasta trebuie să fie într-un loc în care pisoiul se simte în siguranță, departe de locul în care mâncați tu sau alte animale de companie. Pisicilor nu le place să mănânce prea aproape de litieră și trebuie să aibă mereu apă proaspătă la îndemână. Este important să păstrezi bolul de apă departe de cel de hrană, pentru a evita contaminarea.
Nu oferi pisoiului lapte sau resturi de la masă
După înțărcare, pisoiul își pierde capacitatea de a digera zahărul în lapte, iar laptele de vacă îi poate produce diaree. Dacă îi oferi resturi de la masă, acesta poate începe să cerșească, se poate îmbolnăvi sau poate deveni supraponderal din cauza cantității prea mari de hrană nepotrivită.
Ai răbdare atunci când pisoiul are apetit scăzut
Stresul mutării într-o nouă casă poate însemna că pisoiul nu mănâncă foarte mult la început, dar apetitul său ar trebui să revină la normal după ce se acomodează. De asemenea, nu uita că pisicile nu mănâncă niciodată prea mult la o singură masă, ci preferă să ia mai multe mese mici pe zi. Dacă ai vreodată motive de îngrijorare privind obiceiurile de hrănire ale pisoiului, consultă medicul veterinar.
În ce fel ar fi potrivit să schimb hrana pisoiului
Sistemul digestiv al unui pisoi este foarte delicat și poate fi afectat de schimbările bruște ale hranei. Atunci când ești gata să schimbi hrana pisoiului, este esențial să faci tranziția cu atenție și treptat, pentru a evita problemele digestive. Consultă ghidul nostru cu recomandările optime pentru schimbarea hranei pisoilor.
Mergi cu pisoiul la medicul veterinar
Pisoiul va trebui să meargă la medicul veterinar după ce petrece câteva zile cu tine. În plus față de consultația generală, medicul veterinar va stabili o schemă de vaccinare și îți va oferi sfaturi despre deparazitare, nutriție și multe altele.
Călătoria cu mașina
Poate fi necesar ca pisoiul să călătorească cu mașina atunci când merge la medicul veterinar; prin urmare, este important să se obișnuiască cu acest lucru. Dacă nu l-ai luat acasă cu mașina, este de dorit să faceți împreună o plimbare cu mașina în prima săptămână. Începeți prin a te asigura că se simte confortabil în cușca de transport, apoi pune-l în mașină, fără a porni motorul. Odată ce se acomodează, poți începe să îl obișnuiești cu motorul și mișcarea.
Folosește o cușcă de transport pentru pisici
Cel mai sigur mod este să iei pisoiul într-o cușcă de transport pentru pisici. Dacă nu ai făcut deja acest lucru, este important să îi prezinți cușca de transport cât mai devreme, pentru a se putea obișnui cu aceasta în timpul vizitelor la medicul veterinar. Poți chiar încuraja pisoiul să folosească cușca de transport ca loc sigur pentru dormit.
Află mai multe despre socializarea pisoilor
Ai responsabilitatea de a stimula încrederea în sine a pisoiului și a îl obișnui cu mediul în care trăiește. Prezentându-i treptat noi experiențe și încurajându-l cu blândețe, poți contribui la socializarea pisoiului tău.
Prezintă-i sunete noi
Sunetele pot speria pisoii, care pot deveni anxioși; de aceea, prezintă-le regulat zgomote noi în timp ce îi liniștești. Acestea pot include sunete precum mașina de spălat, muzica sau uscătorul de păr. Este recomandat să-i prezinți sunete noi doar atâta timp cât pisoiul pare să se simtă în siguranță.
Ajută pisoiul să exploreze
Pisoiul va trebui să se descurce pe diferite terenuri. Îl poți ajuta să se obișnuiască prezentându-i treptat scările, un ansamblu de joacă pentru pisici și o varietate de suprafețe.
Obișnuiește pisoiul cu atingerea oamenilor
Medicul veterinar va dori să examineze detaliat pisoiul. Pentru a preveni momentele de agitație, este indicat să îl obișnuiești cu blândețe să fie luat în brațe și atins pe tot corpul.
Joacă-te cu pisoiul
Petrece-ți timp jucând jocuri care încurajează pisoiul să își manifeste comportamentele naturale, cum ar fi urmărirea, atacul și datul cu lăbuța.
Prima vizită a pisoiului la medicul veterinar
Este foarte important să duci pisoiul la medicul veterinar pentru consultație, după ce petreceți câteva zile și se obișnuiește cu tine. Pregătindu-te bine dinainte, te asiguri că aceasta este o experiență pozitivă pentru pisoi. În plus, poți profita de ocazie pentru a afla mai multe despre îngrijirea acestuia.
Pisoiul se poate simți neliniștit în urma mutării într-o nouă casă, însă tu îl poți ajuta să rămână calm. Mișcă-te întotdeauna încet și cu grijă și atinge animalul cu blândețe. Vorbește-i pe voce blândă și liniștește-l frecvent atunci când îi prezinți noi locuri, sunete și mirosuri. De asemenea, asigură-te că, inițial, numărul vizitatorilor nu este prea mare.
Rutina zilnică a pisoiului
Primele câteva zile și săptămâni ale pisoiului vor influența modul în care acesta se integrează în familia ta și măsura în care va deveni o pisică fericită și sociabilă. Iată câteva modalități de a stabili rutine care să ofere pisoiului cel mai bun start posibil.
Folosirea litierei
Hrănirea
În prima săptămână, urmează rutina avută la proprietarul anterior al pisoiului. Apoi, vei putea trece treptat la rutina aleasă de tine. Există trei opțiuni principale:
- Pune porția zilnică de hrană uscată a pisoiului în bolul și lasă-l să mănânce din ea atunci când dorește.
- Oferă-i mai multe mese în cantități mici pe zi.
- Pune-i în bol o porție mai mică de hrană uscată pentru gustări și oferă-i hrană umedă la ore fixe.
Indiferent de opțiunea aleasă, este nevoie de consecvență, pentru ca pisoiul să învețe la ce să se aștepte.
Joaca
Asigură-te că fiecare membru al familiei se joacă cu pisoiul și creează o legătură cu acesta. Zona de joacă este cea mai importantă parte a teritoriului său și are nevoie de spațiu pentru a alerga, a se cățăra și a se ascunde. Pisicilor le place foarte mult să fie la înălțime, deci, dacă în casă nu există suficiente locuri unde pisoiul se poate cățăra, este de dorit să cumperi un ansamblu de joacă pentru pisici.
Comportamentul și dresajul
Deși este important să fim mereu blânzi cu pisoii, aceștia trebuie să învețe care sunt limitele. Una dintre cele mai bune metode de a aborda comportamentele inacceptabile, cum ar fi căutatul în gunoi, este să îi distragi atenția cu o jucărie și să repeți o comandă simplă.
Activitatea fizică
Una dintre perioadele cele mai active pentru pisici este seara. Pisoiul va aprecia dacă te joci cu el în această perioadă; în plus, acest lucru te va ajuta să îl obosești înainte de culcare. O altă perioadă activă pentru pisici este dimineața devreme. Dacă nu îți place să te trezești devreme, încearcă un bol pentru hrană tip puzzle care să țină animalul ocupat dimineața.
Amplasarea patului
Așază patul pisoiului în locul în care intenționezi să rămână de-a lungul vârstei adulte, deoarece, odată ce a început să doarmă undeva, nu îți va fi ușor să schimbi acest loc. Deși patul pisoiului trebuie să fie într-un loc liniștit, este mai bine să se afle aproape de spațiul tău de zi, deoarece pisoiului îi va plăcea să te urmărească.
Consecvența
Asigură-te că pisoiul are acces la tot ce are nevoie, cum ar fi litiera, apă proaspătă, hrană, o jucărie preferată și o pătură. Apoi, folosește un semnal, cum ar fi stingerea luminilor sau a intensității acestora, pentru a îi arăta că este ora de culcare. Acesta poate mieuna în primele nopți, dar în curând va afla că te vei întoarce dimineața și se va simți în siguranță cu această rutină.
Pisoii vor putea ieși afară sub supravegherea ta odată ce primesc vaccinurile de rapel, la vârsta de patru luni. Însă aceștia nu sunt pregătiți să iasă nesupravegheați afară decât după atingerea vârstei de aproximativ șase luni.
În plus față de vaccinarea completă a pisoiului, trebuie să te asiguri, de asemenea, că:
- Acesta poate fi identificat cu ajutorul unui microcip sau al unei zgărzi potrivite, cu etichetă de identificare.
- Grădina ta este pregătită pentru pisoi.
- Știi care sunt lucrurile sale preferate, pentru a-l încuraja să revină în casă.
Înainte ca pisoiul să iasă afară nesupravegheat, este bine să fie sterilizat, pentru prevenirea gestațiilor nedorite.
Prima plimbare în aer liber a pisoiului poate fi descurajantă, însă există câteva moduri în care te poți asigura că are totuși o experiență pozitivă:
- Alege o perioadă liniștită și ține la distanță copiii sau alte animale de companie.
- Este recomandat ca ieșirea să se facă înainte de masa de seară, pentru a putea atrage apoi pisoiul în casă folosindu-te de hrana acestuia.
- Plimbă-te alături de pisoi în timp ce explorează, pentru ca acesta să nu se rătăcească.
- Lasă ușa deschisă, pentru ca acesta să știe cum se poate întoarce înăuntru.