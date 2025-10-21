AGEING 11+ Chunks in gravy

DETALII DESPRE PRODUS
ROYAL CANIN® AGEING 11+ bucăţi în sos este o hrană umedă pentru pisici de peste 11 ani. La începutul perioadei de senioritate, după vârsta de 11 ani, stilul de viaţă şi cerinţele de sănătate ale pisicilor încep să se schimbe. Recunoaşterea timpurie a acestor schimbări poate ajuta la menţinerea bunăstării şi calităţii vieţii odată cu înaintarea în vârstă. ROYAL CANIN® AGEING 11+ bucăţi în sos este o hrană umedă pentru pisici de peste 11 ani. Această formulă oferă un mix de nutrienţi echilibrat cu precizie pentru a le menţine sănătatea şi vitalitatea la începutul anilor de senioritate.
BENEFICII
HealthyAge7™ Complex
Această formulă, conţinând HealthyAge7™ Complex, oferă un mix nutriţional precis, conceput pentru a ajuta la menţinerea celor 7 aspecte cheie ale sănătăţii şi vitalităţii pisicilor de peste 11 ani:
Apetit şi greutate: foarte palatabilă şi bogată în energie pentru a satisface preferinţele şi a ajuta la menţinerea greutăţii optime.
Digestie: conţine fibre prebiotice şi proteine foarte uşor de digerat pentru a susţine sănătatea digestivă.
Mobilitate: conţine EPA + DHA şi condroitină pentru a susţine sănătatea articulaţiilor şi mobilitatea.
Piele şi blană: acidul linoleic şi zincul ajută la menţinerea sănătăţii pielii şi a blănii.
Rinichi: conţine proteine de înaltă calitate şi un nivel adaptat de fosfor pentru a susţine sănătatea renală.
Creier şi vedere: include triptofan, EPA + DHA, taurină şi vitamina A pentru a susţine funcţia creierului şi vederea.
Imunitate: conţine vitaminele C şi E, taurină, betacaroten şi licopen pentru a ajuta la susţinerea sistemului imunitar.
Textură uşor de mâncat
Conceput pentru şi testat în rândul pisicilor senioare, ROYAL CANIN® AGEING 11+ bucăţi în sos are o textură uşor de mâncat pentru a oferi pisicii tale o experienţă plăcută la ora mesei.
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
|GREUTATEA IDEALĂ A PISICII (kg)
|GREUTATE IDEALĂ
|UȘOR SUPRAPONDERALĂ
|3
|180g (2 plicuri)
|145g (1 plic +1/2 plic)
|4
|225g (2 pch+1/2 plicuri)
|180g (2 plicuri)
|5
|260g (3 plicuri)
|210g (2 +1/2 plicuri)
|6
|300g (3 +1/2 plicuri)
|240g (3 plicuri)
|Hrănire mixtă cu Ageing 11+ crochete
|GREUTATEA IDEALĂ A PISICII (kg)
|PLIC
|GREUTATE IDEALĂ
|UȘOR SUPRAPONDERALĂ
|3
|1
|22g (2/8 pahar dozaj)
|14g (1/8 pahar dozaj)
|4
|1
|32g (2/8 pahar dozaj)
|22g (2/8 pahar dozaj)
|5
|1
|41g (3/8 pahar dozaj)
|29g (2/8 pahar dozaj)
|6
|1
|49g (4/8 pahar dozaj)
|35g (3/8 pahar dozaj)
|GREUTATEA IDEALĂ A PISICII (kg)
|PLIC
|GREUTATE IDEALĂ
|UȘOR SUPRAPONDERALĂ
|3
|1
|24g (2/8 pahar dozaj)
|15g (1/8 pahar dozaj)
|4
|1
|34g (3/8 pahar dozaj)
|23g (2/8 pahar dozaj)
|5
|1
|43g (3/8 pahar dozaj)
|31g (2/8 pahar dozaj)
|6
|1
|52g (4/8 pahar dozaj)
|38g (3/8 pahar dozaj)