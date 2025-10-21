AGEING 11+ Chunks in gravy

ROYAL CANIN® AGEING 11+ bucăţi în sos este o hrană umedă pentru pisici de peste 11 ani. La începutul perioadei de senioritate, după vârsta de 11 ani, stilul de viaţă şi cerinţele de sănătate ale pisicilor încep să se schimbe. Recunoaşterea timpurie a acestor schimbări poate ajuta la menţinerea bunăstării şi calităţii vieţii odată cu înaintarea în vârstă. ROYAL CANIN® AGEING 11+ bucăţi în sos este o hrană umedă pentru pisici de peste 11 ani. Această formulă oferă un mix de nutrienţi echilibrat cu precizie pentru a le menţine sănătatea şi vitalitatea la începutul anilor de senioritate.