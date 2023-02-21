Rezultatul a 4 ani de cercetare, ROYAL CANIN® Fussy oferă o formulă cu palatabilitate ridicată, fiind totodată completă și echilibrată pentru pisicile cu apetit capricios. ROYAL CANIN® Fussy este hrana noastră foarte apetisantă, special creată pentru pisicile care spun nu la orice. Hrănirea pisicilor cu apetit capricios poate fi o provocare, dar formula noastră eficientă oferă o soluție simplă. Această hrană adaptată este echilibrată din punct de vedere nutrițional și foarte palatabilă, cu un mix special de arome și textură crocantă a crochetelor. Cu un conținut energetic ridicat și bogată în proteine, ROYAL CANIN® Fussy este ideală pentru pisicile adulte cu apetit capricios sau care mănâncă puțin, ajutându-le să-și mențină greutatea optimă. Noua formulă cu un conținut ridicat de proteine de 40% este concepută pentru a mulțumi chiar și cele mai pretențioase pisici. În plus, contribuie la menținerea sănătății tractului urinar și este ideală pentru pisicile sterilizate. Pentru o palatabilitate crescută și mese mai atractive pentru pisicile mofturoase, formula Fussy reunește cele 3 foste formule Exigent – Savour, Aroma și Proteine într-un singur produs delicios: ROYAL CANIN® Fussy.