FUSSY
Hrană uscată pentru pisici
Hrană completă pentru pisici adulte de peste 1 an - Destinată pisicilor cu apetit capricios
Dimensiuni disponibile
400 g
2 kg
4 kg
10 kg
Rezultatul a 4 ani de cercetare, ROYAL CANIN® Fussy oferă o formulă cu palatabilitate ridicată, fiind totodată completă și echilibrată pentru pisicile cu apetit capricios. ROYAL CANIN® Fussy este hrana noastră foarte apetisantă, special creată pentru pisicile care spun nu la orice. Hrănirea pisicilor cu apetit capricios poate fi o provocare, dar formula noastră eficientă oferă o soluție simplă. Această hrană adaptată este echilibrată din punct de vedere nutrițional și foarte palatabilă, cu un mix special de arome și textură crocantă a crochetelor. Cu un conținut energetic ridicat și bogată în proteine, ROYAL CANIN® Fussy este ideală pentru pisicile adulte cu apetit capricios sau care mănâncă puțin, ajutându-le să-și mențină greutatea optimă. Noua formulă cu un conținut ridicat de proteine de 40% este concepută pentru a mulțumi chiar și cele mai pretențioase pisici. În plus, contribuie la menținerea sănătății tractului urinar și este ideală pentru pisicile sterilizate. Pentru o palatabilitate crescută și mese mai atractive pentru pisicile mofturoase, formula Fussy reunește cele 3 foste formule Exigent – Savour, Aroma și Proteine într-un singur produs delicios: ROYAL CANIN® Fussy.
TESTATĂ ȘI VALIDATĂ DE CĂTRE PROPRIETARII PISICILOR MOFTUROASE*
Soluția noastră nutrițională adaptată a fost testată și validată de către proprietarii pisicilor mofturoase*; 86% dintre aceștia spun că obiceiurile de hrănire ale companionului lor s-au îmbunătățit. Această formulă este potrivită și pentru pisicile sterilizate.
MENȚINEREA GREUTĂȚII
Pisicile cu apetit capricios pot mânca foarte puțin pe parcursul zilei. Pentru a le îndeplini cerințele nutriționale zilnice, ROYAL CANIN® Fussy este o formulă bogată în energie și proteine. Creată cu un conținut de proteine de 40% și maximizată pentru un gust atractiv, această formulă completă și echilibrată contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase.
GUST IREZISTIBIL
Pentru a cuceri cele mai pretențioase pisici, ROYAL CANIN® Fussy oferă un mix echilibrat de ingrediente, arome atractive și o textură crocantă a crochetelor.
MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII TRACTULUI URINAR
Formulă creată pentru a susține și menține sănătatea tractului urinar.
|GREUTATEA IDEALĂ A PISICII (kg)
|GREUTATE IDEALĂ
|SUBPONDERALĂ
|3
|41g (3/8 pahar dozaj)
|49g (4/8 pahar dozaj)
|4
|50g (4/8 pahar dozaj)
|60g (5/8 pahar dozaj)
|5
|58g (4/8 pahar dozaj)
|70g (5/8 pahar dozaj)
|6
|66g (5/8 pahar dozaj)
|80g (6/8 pahar dozaj)
|GREUTATEA IDEALĂ A PISICII (kg)
|PLIC
|GREUTATE IDEALĂ
|SUBPONDERALĂ
|3
|1
|22g (2/8 pahar dozaj)
|30g (2/8 pahar dozaj)
|4
|1
|31g (2/8 pahar dozaj)
|41g (3/8 pahar dozaj)
|5
|1
|40g (3/8 pahar dozaj)
|51g (4/8 pahar dozaj)
|6
|1
|48g (4/8 pahar dozaj)
|61g (5/8 pahar dozaj)