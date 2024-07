Instinctive Gravy

DETALII DESPRE PRODUS

Atunci când hrăniți pisica, este posibil să existe o concordanță între ceea ce pisica preferă să mănânce și ceea ce are nevoie să mănânce, pentru a-i menține astfel sănătatea nutrițională. Alegerea formulei nutriționale potrivite este esențială pentru a-i susține stilul de viață sănătos, iar dacă pisica preferă hrana pe care o primește, atunci totul va merge și mai bine. Formula nutrițională ROYAL CANIN® Instinctive în Sos este concepută pentru a corespunde Profilului Macro-Nutrițional care este preferat în mod instinctiv de pisicile adulte. Cu un conținut de nutrienți atent selecționați pentru o palatabilitate optimă, produsul final este o hrană absolut irezistibilă pentru pisica dumneavoastră. Datorită includerii unei diversități de vitamine, minerale și aminoacizi (toate acestea fiind necesare pentru a menține sănătatea generală și dezvoltarea optimă), pisica dumneavoastră va primi o hrană foarte digestibilă și echilibrată din punct de vedere nutrițional. Mixul de nutrienți a fost conceput nu doar pentru a face ca hrana să fie consumată instinctiv dar și pentru a asigura sănătatea nutrițională, și pentru a menține greutatea ideală a pisicii și a-i proteja sănătatea aparatului urinar. Formula nutrițională ROYAL CANIN® Instinctive în Sos are un conținut optim de grăsimi pentru a asigura nivelul necesar de energie. În plus, amestecul de fibre și proteinele contribuie obținerea senzației de sațietate. Pentru a răspunde preferințelor individuale ale fiecărei pisici, formula ROYAL CANIN® Instinctive este de asemenea disponibilă în aspic suculent sau sub formă de pateu delicios.

Mai mult