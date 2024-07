Instinctive Jelly

DETALII DESPRE PRODUS

Poate fi uneori dificil să găsiți o hrană pentru pisica dumneavoastră care să fie benefică din punct de vedere nutrițional și apetisantă. Pisicile pot fi capricioase și adesea nu vor consuma o hrană care nu este pe gustul lor, chiar dacă este adaptată pentru a include nutrienții de care pisica dumneavoastră are nevoie. Formula nutrițională ROYAL CANIN® Instinctive în Aspic este concepută pentru a corespunde Profilului Macro-Nutrițional care este preferat în mod instinctiv de pisicile adulte. Cu un conținut de nutrienți atent selecționați pentru palatabilitate optimă și maximizarea gustului și mirosului, produsul final este o soluție nutrițională absolut irezistibilă pentru pisica dumneavoastră. Datorită includerii unei diversități de vitamine, minerale și aminoacizi (toate acestea fiind necesare pentru a menține sănătatea generală și creșterea optimă), pisica dumneavoastră va consuma o hrană cu digestibilitatea ridicată și echilibrată din punct de vedere nutrițional. Mixul de nutrienți a fost conceput nu doar pentru ca hrana să fie consumată instinctiv și să asigure sănătatea nutrițională, ci și pentru a-i menține greutatea ideală și pentru a proteja sănătatea aparatului urinar. Formula nutrițională ROYAL CANIN® Instinctive în Aspic are un conținut optim de grăsimi pentru reglarea corespunzătoare a nivelurilor de energie și pentru menținerea greutății. În plus, amestecul de fibre și proteinele contribuie la senzația de sațietate. Pentru a răspunde preferințelor individuale ale fiecărei pisici, formula nutrițională ROYAL CANIN® Instinctive este de asemenea disponibilă în sos delicios sau sub formă de pateu gustos.

