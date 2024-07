DETALII DESPRE PRODUS

Formula ROYAL CANIN® Maine Coon Adult în Sos este concepută pentru a răspunde în mod special cerințelor nutriționale ale acestei rase. Vă asigurăm că satisfacerea cerințelor nutriționale ale pisicii dumneavoastră Maine Coon este la fel de importantă pentru noi ca și pentru dumneavoastră. Dată fiind talia mare și structura osoasă masivă a acestei pisici, trebuie acordată o atenție deosebită pentru menținerea stării de sănătate în general și articulațiilor sale în mod special. Formula ROYAL CANIN® Maine Coon Adult în Sos este îmbogățită cu taurină, DHA și EPA (acizi grași omega-3) pentru a ajuta la menținerea forței musculare și osoase, precum și pentru a susține sănătatea funcției cardiace. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult în Sos conține de asemenea o formulă cu mare concentrație energetică pentru a asigura pisicii dumneavoastră nivelul de energie de care are nevoie în desfășurarea activităților sale zilnice. Pisica din rasa Maine Coon are o blană deasă, semilungă, cu un sub-păr fin și moale. Aminoacizii specifici, vitaminele, acizii grași Omega-3 și Omega-6 care sunt incluși în formula ROYAL CANIN® Maine Coon Adult în Sos vor contribui la menținerea sănătății pielii și blănii pisicii dumneavoastră. Pentru a răspunde preferințelor fiecărei pisici, hrana ROYAL CANIN® Maine Coon Adult în Sos este de asemenea disponibilă în varianta de hrană uscată sub formă de crochete crocante și gustoase. Dacă aveți în vedere hrănirea mixtă, nu trebuie decât să urmați recomandările noastre de hrănire pentru a vă asigura că pisica dumneavoastră primește cantitatea precisă a ambelor formule de hrană umedă și uscată pentru beneficii optime.

