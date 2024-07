DETALII DESPRE PRODUS

Dintre toate rasele de pisici, pisica Persană are blana cea mai lungă și mai deasă. Aceasta înseamnă că, în mod tipic, are nevoie să consume nutrienți care vizează într-o mai mare măsură sănătatea pielii comparativ cu alte rase de pisici. Din acest motiv, formula ROYAL CANIN® Persian Adult conține un complex exclusiv de nutrienți care susțin roul defensiv de barieră al pielii pentru a menține sănătatea și integitatea pielii și a blănii. Dată fiind blana lor lungă, pisicile Persane sunt predispuse formării ghemotoacelor de păr, ceea ce le poate cauza disconfort. Multumită formulei ROYAL CANIN® Persian Adult, firele de păr ingerate sunt eliminate, formarea ghemotoacelor de păr este ținută sub control, iar tranzitul intestinal este stimulat în mod natural printr-un mix specific de fibre (incluzând psyllium, bogat in mucilagiu). Performanța digestivă este de asemenea menținută cu ajutorul proteinelor cu digestibilitate ridicată (L.I.P - low indigestible proteins), al prebioticelor și al acizilor grași omega 3 și 6. Mai mult, crocheta adaptată a produsului ROYAL CANIN® Persian Adult are formă migdalată, cu o suprafață optimă de contact, fiind ușor de apucat și de mestecat de către pisicile Persane. Pentru a răspunde preferințelor fiecărei pisici, hrana ROYAL CANIN® Persian Adult este de asemenea disponibilă ca hrană umedă în formă de pateu moale și delicios. Dacă aveți în vedere hrănirea mixtă, nu trebuie decât să urmați recomandările noastre de hrănire pentru a vă asigura că pisica dumneavoastră primește cantitatea precisă a ambelor forme de hrană umedă și uscată pentru beneficii optime.

