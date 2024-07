DETALII DESPRE PRODUS

Unele pisici pot avea un tub digestiv sensibil la anumite tipuri de hrană; dacă și pisica dumneavoastră se numără printre ele, atunci ar putea fi necesară o schimbare a hranei pentru a-i proteja stomacul. Există mai mulți nutrienți ce ar putea avea un efect calmant la nivelul tubului digestiv al pisicii. Recomandată pisicilor adulte cu vârsta de 1-7 ani, formula ROYAL CANIN® Sensible 33 este special concepută pentru a sprijini intoleranța digestivă la anumite alimente a unor pisici. Conține un mix exclusiv de nutrienți care consolideează și susțin digestia optimă. ROYAL CANIN® Sensible 33 are o palatabilitate ridicată și conține trei forme diferite de crochete, precum și arome selectate cu grijă pentru a stimula aportul de hrană și a facilita digestia. Mai mult, formula nutrițională ROYAL CANIN® Sensible 33 a fost concepută pentru a contribui la menținerea sănătății aparatului urinar al pisicilor adulte. Odată îmbunătățită funcția aparatului digestiv, puteți continua să îi oferiți hrana ROYAL CANIN® Sensible 33, deoarece aceasta a fost creată special nu doar pentru a susține digestia pisicii, ci și pentru a o menține ulterior.

