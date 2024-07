DETALII DESPRE PRODUS

Deși o hrana completă și echilibrată este importantă pentru pisici indiferent de vârstă, există anumiți nutrienți care susțin starea optimă de sănătate a pisicilor sterilizate la o anumită vârstă. Recomandată pisicilor sterilizate începând cu vârsta de 7 ani ROYAL CANIN® Sterilised 7+ este o formulă special concepută pentru a răspunde cerințelor nutriționale ale pisicii dumneavoastră adulte. Pentru a veni în sprijinul pisicii dumneavoastră sterilizate adulte care se confruntă cu primele semne ale îmbătrânirii, formula ROYAL CANIN® Sterilised 7+ este îmbogățită cu nutrienți specifici, care includ polifenoli din ceai verde, vitamina C, EPA și DHA. Acest complex pentru vitalitate are efecte deosebit de benefice pentru pisica dumneavoastră, susținându-i funcționarea sănătoasă a organismului. ROYAL CANIN® Sterilised 7+ are un conținut moderat de grăsimi. Oferită în porții zilnice corespunzătoare, această hrană contribuie la limitarea luării excesive în greutate a pisicii dumneavoastră. ROYAL CANIN® Sterilised 7+ conține un nivel adaptat de fosfor, ceea ce sprijină funcția renală a pisicii, ajutând-o să-și mențină sănătatea generală a rinichilor. Mai mult, formula ROYAL CANIN® Sterilised 7+ este special concepută pentru a contribui la menținerea sănătății sistemului urinar al pisicii dumneavoastră adulte.

