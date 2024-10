ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort fâşii în sos este o dietă special formulată pentru a susține pisicile adulte expuse factorilor de risc asociați cu boala tractului urinar inferior felin (FLUTD), inclusiv cistita idiopatică felină (FIC). Pietrele de struvit pot provoca disconfort pisicii tale și pot cauza probleme ale tractului urinar. ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort fâşii în sos ajută la dizolvarea tuturor tipurilor de pietre de struvit din vezica urinară a pisicii Această formulă a fost concepută pentru a susține hidratarea prin încurajarea comportamentului natural al pisicii de a bea apă, comportament care ajută la diluarea urinei pentru a o împiedica să devină prea concentrată, deoarece urina concentrată reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea cristalelor. Formulat cu un conținut moderat de calorii, ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort fâşii în sos favorizează, de asemenea, menținerea unei greutăți sănătoase, ceea ce poate contribui la reducerea riscului de FLUTD. Pentru a menține confortul vezicii urinare a pisicii tale, această formulă conține un mix conrolat de minerale - inclusiv sodiu, magneziu, calciu și fosfor - pentru a ajuta la combaterea principalilor factori de risc ai FLUTD. La fel ca toate produsele gamei veterinare ROYAL CANIN®, este important ca acest produs să fie administrat animalului tău numai atunci când este recomandat de un medic veterinar. Pentru a răspunde preferințelor individuale ale fiecărei pisici, dieta ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort fâşii în sos este disponibilă și sub forma apetisantă a hrane uscate, crochete.