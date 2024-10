RECOMANDĂRI NUTRIȚIONALE SPECIFICE

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC crochete este o dietă, hrană completă pentru pisici, concepută pentru dizolvarea calculilor de struvit, reducerea reapariţiei calculilor de struvit şi pentru reducerea intoleranţelor la ingrediente şi nutrienţi. Proprietăţi de subsaturare sau metastabilizare a urinei pentru struvit şi/sau proprietăţi de acidifiere a urinei. Surse de proteine hidrolizate şi surse de carbohidraţi selectaţi. RECOMANDĂRI: se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare şi înainte de prelungirea perioadei de utilizare. URINARY S/O + HYPOALLERGENIC crochete se administrează între 5-12 săptămâni pentru dizolvarea calculilor de struvit, iniţial până la şase luni pentru reducerea reapariţiei calculilor de struvit şi între 3-8 săptămâni pentru reducerea intoleranţelor la ingrediente şi nutrienţi. Dacă semnele de intoleranţă dispar, această hrană poate fi utilizată iniţial până la un an.