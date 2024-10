URINARY SO + SATIETY

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY crochete pisică este o dietă veterinară hrană completă pentru pisici formulată pentru dizolvarea calculilor de struvit, reducerea recurenței calculilor de struvit și pentru reducerea greutății corporale excesive. Astfel, ajută la diluarea urinei, făcând-o mai puțin susceptibilă de a forma cristale urinare. Pentru a ajuta la scăderea concentrației de ioni care pot contribui la formarea cristalelor în tractul urinar, această formulă asigură RSS scăzut (suprasaturație relativă). In plus, această dietă oferă un conținut ridicat de proteine care ajută la menținerea masei musculare pe parcursul perioadei de pierdere în greutate. Nu în ultimul rând, dieta este formulată cu un amestec special de fibre pentru a favoriza sațietatea și a reduce semnele de cerșit al hranei.Datorită naturii sale extrem de complexe și a necesității unui diagnostic, această dietă poate fi recomandată numai prin intermediul unei clinici veterinare, în urma examinării animalului de companie. Tranziția de la o dietă la alta ar trebui să fie un proces lent și treptat derulat pe parcursul unei perioade de 7-10 zile. Asigură-te că respecți cantitatea corectă de hrană.