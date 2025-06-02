Incontinența urinară la câini

Pe măsură ce câinele tău îmbătrânește, vei observa schimbări ale comportamentului, personalității și aspectului acestuia. Incontinența este o afecțiune frecventă la câinii vârstnici; de aceea, este important să ai încredere că poți îngriji câinele.

Dacă un câine senior are incontinență urinară, acesta nu va mai urina în același mod în care o făcea în trecut; este posibil să nu își dea seama atunci când urinează, să lase dâre de urină pe podea sau să urineze cu efort. Este esențial să nu îl pedepsești pentru acest comportament; câinele nu face acest lucru cu intenție, ci mai degrabă pentru că nu este capabil să controleze această funcție fiziologică.

La fel ca oamenii, câinii pot suferi de probleme digestive care cauzează disconfort, simptome neplăcute și, uneori, probleme de sănătate mai mari. Dieta câinelui este un factor important prin care poți gestiona sensibilitatea digestivă și menține un sistem digestiv sănătos.

Ce cauzează incontinența la câini?

La fel ca la om, atunci când un câine îmbătrânește, corpul acestuia se schimbă; mușchii slăbesc, iar controlul nervilor asupra diferitelor părți ale corpului se poate diminua. Incontinența poate fi cauzată de simpla îmbătrânire a mușchilor din sistemul urinar și de lipsa controlului asupra acelor mușchi.

Femelele sunt mai predispuse la incontinență decât masculii, iar anumite rase de talie mare au o predispoziție către această problemă. Printre acestea se numără Boxerii, Dobermanii, Schnauzerii Uriași, Dogii Germani și Ciobăneștii Germani. În cadrul populației de femele sterilizate, 30% dintre femelele care cântăresc peste 20 kg suferă de incontinență; la rasele mai mici, acest procent este mai mic de 10%.

Există indicații care sugerează că obezitatea poate avea un impact asupra probabilității incontinenței, în special la femelele sterilizate. Grăsimea din jurul sistemului urinar are un impact mecanic asupra mușchilor, ceea ce poate duce apoi la incontinență.

Incontinența poate fi cauzată de probleme urinare mai grave, precum inflamarea sistemului urinar și cistita, infecțiile sau dezvoltarea pietrelor urinare (numită urolitiază). Bolile sistemice precum diabetul sau tulburările neurologice pot cauza, de asemenea, incontinență, așa că este important să duci câinele la medicul veterinar de îndată ce observi o schimbare a comportamentului de urinare al acestuia.