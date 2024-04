กิจกรรม Better Together ชวนคุณไปเที่ยวไร่

โรยัล คานิน ชวนให้คุณพาน้องหมาและครอบครัวไปพักใจและกอดธรรมชาติ ที่บ้านไร่ใจยิ้ม จังหวัดกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้กับกิจกรรมต่างๆ ในหัวข้อ “Better Together: Better Me - Better Pet - Better World”

เพราะ โรยัล คานิน ใส่ใจในทุกรายละเอียด เราเชื่อว่าทุกท่านก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบต่อธรรมชาติได้เหมือนกัน

เพียงร่วมสนุกตามกติกาดังต่อไปนี้

🐶กติกาการเข้าร่วมประกวด

- โพสรูปภาพน้องหมาตัวโปรด คู่กับผลิตภัณฑ์ โรยัล คานิน สูตรใดก็ได้ ลงบน Facebook หรือ Instagram ของคุณ และตั้งโพสเป็นสาธารณะ

- พร้อมเขียน caption สั้นๆ ภายใต้หัวข้อ “อาหารโรยัล คานิน ช่วยลดผลกระทบต่อธรรมชาติได้อย่างไร” เช่น การตวงอาหารก่อนให้ ก็สามารถช่วยโลกด้วย เพราะทำให้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และยังทำให้น้องมี สุขภาพที่ดี จากน้ำหนักที่เหมาะสมอีกด้วย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง Sustainability ของโรยัล คานิน ได้ที่ https://www.royalcanin.com/th/about-us/sustainability

- พร้อมติด #RCBetterTogether

- คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ชนะจากภาพถ่ายที่เห็นน้องหมาและผลิตภัณฑ์โรยัล คานินชัดเจน และมีคำบรรยายที่ตรงกับหัวข้อ sustainability มากที่สุด

- คัดเลือกผู้ชนะทั้งหมด 6 ครอบครัว โดยในแต่ละครอบครัว ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ 2 ท่าน พร้อมน้องหมาสูงสุด 2 ตัว เข้าร่วมกิจกรรม ได้ฟรี ที่ไร่ใจยิ้ม (มูลค่าของรางวัล ครอบคลุมค่าอาหาร ที่พัก และ กิจกรรมภายในไร่ รางวัลละ 30,000 บาท)

- ระยะเวลาในการส่งภาพเข้าประกวด เริ่ม 19 มกราคม 2556 สิ้นสุด 31 มกราคม 2566

- ประกาศผลผู้ชนะ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ที่ Facebook เพจ Royal Canin Thailand

- กิจกรรมจัดที่ไร่ใจยิ้ม ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

🐶 หมายเหตุ

- กรรมการตัดสินจากผู้ที่ทำตามกติกาถูกต้องครบทุกข้อเท่านั้น และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

- ผู้เข้าร่วมแข่งขันยอมรับเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแทนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ท่านอื่นได้

🐶 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม

- ต้องเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน Royal Canin Club

- ตอนประกาศผลรางวัลจะมีทีมงานติดต่อไปขอรายละเอียดเพิ่มเติม และเช็คหมายเลขสมาชิก Royal Canin Club (โดยกด 3 ขีดด้านซ้ายบน ของหน้าแรกแอป แล้วกดปุ่มสีแดงเพื่อรับรหัสผู้ใช้)

- ใน package รวมเฉพาะค่าอาหาร ค่าที่พักและกิจกรรมภายในไร่ โดยให้ผู้ชนะเดินทางไปพบกับทีมงานที่ไร่ใจยิ้มด้วยตัวเอง ในช่วงเวลา 10-11 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

- สามารถพาน้องหมามาร่วมกิจกรรมได้ จำกัดจำนวนครอบครัวละไม่เกิน 2 ตัว โดยน้องหมาจะต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป

- น้องหมาต้องได้รับการป้องกันเห็บหมัดและถ่ายพยาธิเป็นประจำ และได้รับวัคซีนครบตามโปรแกรมวัคซีนที่สัตวแพทย์แนะนำ (อ่านรายละเอียดวัคซีนเพิ่มเติม http://bitly.ws/z62W

- น้องหมาควรได้รับการฝึก เพื่อสามารถอยู่กับสายจูงได้ตลอดเวลา และควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับน้องหมาตัวอื่นๆ ได้

- น้องหมาที่พามาร่วมกิจกรรม ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ

- หากน้องหมามีโรคประจำตัวแบบไม่รุนแรง ขอความกรุณาพกยาประจำตัวมาให้พร้อม

- หากน้องหมามีโรคประจำตัวที่รุนแรง อาทิ โรคหัวใจ โรคข้อเข่าเสื่อม ขอให้เจ้าของพิจารณากิจกรรมหรือปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนเข้าร่วม

- หากน้องหมาไม่ได้มีโรคประจำตัว แต่ทุพพลภาพ เจ้าของสามารถให้น้องมาร่วมกิจกรรมได้ ภายใต้เงื่อนไขที่แจ้งถึงความไม่สะดวกสบายต่อตัวน้องหมาเอง และเจ้าของสามารถยอมรับเงื่อนได้

- หากต้องการให้น้องหมาทำกิจกรรมทางน้ำ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวน้องหมาเอง ทางโรยัล คานิน ขอความกรุณาให้น้องหมาทุกตัวสวมเสื้อชูชีพตลอดการทำกิจกรรม และขอให้ทุกท่านเตรียมเสื้อชูชีพของน้องหมามาเอง

- เจ้าของต้องเตรียมเครื่องใช้จำเป็นของสุนัขมาเอง เช่น อาหาร ชามอาหาร สายจูง เสื้อชูชีพ เพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นอาการท้องเสียของน้องหมาในกรณีที่เปลี่ยนอาหารทันที

- เจ้าของจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลน้องหมาด้วยตนเองในระหว่างการทำกิจกรรมด้วยความระมัดระวัง โดยโรยัล คานิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวน้องหมา และบุคคนอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าในกรณีใดๆ

- เจ้าของต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าที่ และกฎระเบียบของสถานที่