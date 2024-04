"โรยัล คานิน" ประสบความสำเร็จในการร่วมงาน Pet Expo 2019

นายสัตวแพทย์ จดล สุวรรณฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสุนัขและแมวที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวรวมมากกว่า 12 ล้านตัว แบ่งเป็นสุนัข 8 ล้านตัว และแมว 4 ล้านตัว "โรยัล คานิน" จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เลี้ยงผ่านกิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการขายที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้เลี้ยง ด้วยการเข้าร่วมงาน Pet Expo 2019 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมแสดงบูธภายใต้แนวคิด “Take Your Pet to the Vet” เพื่อรณรงค์ให้เจ้าของพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง และได้รับการดูแลก่อนป่วยหรือพบอาการป่วยตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งในงานได้เปิดโอกาสให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยจัดคลินิกสัตวแพทย์จำลองที่มีสัตวแพทย์ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่เหมาะสม ทั้งนี้หลังจากจบงานพบว่า มีเจ้าของพาน้องหมาน้องแมวเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 557 เคส





นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบสนองการเลี้ยงดูสุนัขและแมวอย่างถูกสุขลักษณะและมีสุขภาพที่ดี โภชนาการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ โรยัล คานิน ผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมว เน้นให้ความรู้แก่คนรักสุนัขและแมวผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลินิกสัตวแพทย์ ผู้เพาะพันธุ์ ร้านจำหน่ายอาหารสุนัขและแมว รวมถึงช่องทางออนไลน์ และล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “Royal Canin Club” ซึ่งจะช่วยทำให้เจ้าของสุนัขและแมวดูแลพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น ด้วยความรู้ที่ตรงกับแมวและสุนัข ตามช่วงอายุ สายพันธุ์ และความต้องการที่แตกต่างกัน จากนักโภชนาการและสัตวแพทย์ ผู้รู้จริงเรื่องสุขภาพและโภชนาการของแมวและสุนัข โดยเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ และมีผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนเป็นครอบครัว โรยัล คานิน กว่า 4,000 คน





โรยัล คานิน ประเทศฝรั่งเศส ทำธุรกิจมาแล้วกว่า 50 ปี โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2511 โดย เมอร์ซิเออร์ ฌอง คาทาเร่ สัตวแพทย์ชาวฝรั่งเศส ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อปี 2548 โดยเน้นจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ คือ ความต้องการให้สุนัขและแมวทุกตัวบนโลกนี้สามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดีที่สุดตั้งแต่มื้อแรก





จนถึงมื้อสุดท้ายของชีวิตและให้ความสำคัญใน 2 ประเด็นหลักคือ 1.ความรู้คู่ความรัก ซึ่งมีการศึกษาและเรียนรู้พฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขและแมวก่อนที่จะคิดค้นสูตรอาหาร 2.สุนัขและแมวเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดตามธรรมชาติของสุนัขและแมว โดยมีทีมวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์โดยสุนัขและแมว ตลอดจนมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตในทุกมุมโลก