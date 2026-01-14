เครื่องมือคำนวณปริมาณการให้อาหาร – ควรให้อาหารเม็ด หรืออาหารเปียกแก่สุนัข หรือแมวของคุณเท่าไร ?
จำนวนปริมาณการให้อาหารที่ถูกต้อง สำหรับสุนัข หรือแมวของตุณ คือเท่าใหร่ ?
การค้นหาปริมาณอาหารเม็ด หรืออาหารเปียกที่เหมาะสมสำหรับสุนัข หรือแมวของคุณ อาจกลายเป็นเรื่องน่าเวียนหัวได้อย่างเร็ว เพราะสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมีความเฉพาะ และความต้องการทางโภชนาการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนัก ระดับกิจกรรม และการถูกทำหมันแล้วหรือไม่ด้วย เป็นเหตุที่ทำให้ โรยัล คานิน คิดค้นเครื่องมือคำนวณปริมาณการให้อาหาร ที่ง่ายและแม่นยำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณกำหนดปริมาณอาหารที่ถูกต้องต่อวันของสัตว์เลี้ยงของคุณ
ด้วยเครื่องมือคำนวณปริมาณการให้อาหารของเรา เพียงไม่กี่คลิก คุณจะทราบว่าต้องให้อาหารแห้ง หรืออาหารเปียกจำนวณกี่กรัมต่อวันสำหรับแมว หรือสุนัขของคุณ ต้องการทราบหรือไม่ว่า
- จำนวณอาหารเท่าใหร่ที่ควรให้แมวทำหมันแล้ว
- ปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อวันสำหรับลูกสุนัข
- หรือคู่มือการให้อาหารสำหรับสุนัขโต
เครื่องมือของเราให้คำแนะนำแบบเฉพาะตัว โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยงของเราแล้ว
ไม่ต้องเดาอีกต่อไปแล้ว เครื่องมือคำนวณของเรา จะเอาลักษณะเฉพาะตัวของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนี้ ป้อนเข้าไปในบัญชี เพื่อที่จะได้โภชนาการที่แม่นยำ และสมดุล
บอกลาการประเมิณแบบคร่าวๆไปเลย เพราะกับโรยัล คานิน คุณจะรู้ปริมาณอาหารที่จะให้สุนัข และแมวของคุณในแต่ละวันอย่างแม่นยำ เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ลองใช้เครื่องมือคำนวณตอนนี้เลย จะได้รู้ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเพื่อนสี่ขาของคุณ