โภชนาการเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพและความงามของแมวอเมริกัน ชอร์ตแฮร์ อาหารให้พลังงานเพื่อเสริมสร้างการทำงานที่สำคัญและสูตรโภชนาการที่ครบถ้วนสำหรับแมวบริติช ชอร์ตแฮร์ควรมีสารอาหารที่สมดุล การให้อาหารแมวด้วยวิธีนี้จะให้อาหารที่สารอาหารไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป ซึ่งทั้งสองอย่างอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของแมว ควรจัดเตรียมน้ำสะอาดไว้ให้ตลอดเวลาเพื่อช่วยให้แมวปัสสาวะได้อย่างสม่ำเสมอ แมวยังปรับตัวตามธรรมชาติให้แบ่งกินอาหารเป็นมื้อเล็กๆ ย่อยๆ 7 ถึง 10 มื้อต่อวัน การให้เม็ดอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมวันละครั้งจะช่วยให้แมวบริติช ชอร์ตแฮร์ของคุณควบคุมระดับการกินของแมวเองได้ เมื่อคำนึงว่าแมวบริติช ชอร์ตแฮร์เป็นแมวที่ค่อนข้างนิ่งตามธรรมชาติและมีแนวโน้มที่จะอ้วนง่าย การให้อาหารเฉพาะและในสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละวันเป็นสิ่งที่จำเป็นตั้งแต่แมวอายุยังน้อย คำแนะนำต่อไปนี้ ใช้ได้กับสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น หากแมวของคุณมีปัญหาสุขภาพ โปรดปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณเพื่อสั่งจ่ายอาหารแมว สูตรลดน้ำหนักพิเศษrecommendations are for healthy animals. If your cat has health problems,

please consult your veterinarian who will prescribe an exclusively veterinary

diet.