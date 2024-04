สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์นี้



อย่างที่สำนวนโบราณว่าไว้ "ไม่มีใครเป็นเจ้าของแมว" แต่ถ้าจะมี แมวตัวนั้นคงเป็นวิเชียรมาศ

วิเชียรมาศเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่เป็นมิตรอย่างมาก แมวเหล่านี้จะมีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนและมักผูกพันกับเจ้าของเพียงคนเดียวอย่างเหนียวแน่น นอกจากนั้นยังชอบเป็นจุดสนใจและการปฏิสัมพันธ์ อันที่จริงแล้ว บางครั้งแมววิเชียรมาศมีลักษณะนิสัยที่เหมือนสุนัขมากกว่า

แมวสายพันธุ์วิเชียรมาศที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกกันว่าแมวประจำราชวงศ์แห่งสยามนั้น มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยมาโดยตลอด แม้ว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงยังคงค่อนข้างเป็นปริศนาก็ตาม เท่าที่รู้คือแมวสายพันธุ์นี้ถูกนำไปยังตะวันตกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และได้รับการตอบรับที่หลากหลาย เนื่องจากไม่มีใครเคยเห็นแมวเหล่านี้มาก่อน แต่ไม่นานแมววิเชียรมาศก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยม

ชื่อ แมว 'ประจำราชวงศ์' แห่งสยาม ไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆ เท่านั้น ด้วยลำตัวที่ยาวและสง่างาม และคอที่ยาวเช่นกัน แมวสายพันธุ์นี้ไม่ได้นั่งเฝ้าสุสานฟาโรห์ในอียิปต์ นอกจากนี้ยังมีขาเรียว ศีรษะสวยงามได้รูป และดวงตารูปทรงอัลมอนด์สีฟ้าเข้มโดดเด่น

ขนสั้นเรียบดูแลรักษาง่ายช่วยเน้นลำตัวที่ดูเพรียวแต่มีกล้ามเนื้อ แมววิเชียรมาศยังมีหลายสี ตั้งแต่ลายสลิดไปจนถึงสีกระดองเต่า สีควัน สีเงิน และสีเหลืองอมน้ำตาล

แมววิเชียรมาศฉลาดมากและมีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ แมวเหล่านี้จะสนใจทุกอย่างที่คุณทำและมักตามติดเจ้าของราวกับเงา อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่ 'ช่างพูด' อย่างน่าประหลาดใจ และจะพยายามสื่อสารกับคุณในแบบที่ไม่เหมือนใคร ฟังดูไม่เหมือนแมวอื่นๆ เลย

วิเชียรมาศเป็นสมาชิกประจำในป็อปคัลเจอร์ โดยปรากฏอยู่ในภาพวาดและหนังสือมานานหลายศตวรรษ บนหน้าจอของเรา แมวเหล่านี้ยังร่วมแสดงในภาพยนตร์ของ Walt Disney หลายเรื่องรวมถึง Lady and the Tramp (1955), The Incredible Journey (1963), That Darn Cat (1965) และ Aristocats (1970) และเมื่อเร็วๆ นี้ โปเกมอนหนึ่งในสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดถูกสร้างขึ้นมาโดยมีแมววิเชียรมาศเป็นต้นแบบ