การดูแลแมวของคุณในช่วงท้ายของชีวิต
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โดยเฉลี่ยแล้วแมวมีอายุ 15 ปี แต่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมวจะมีชีวิตอยู่ถึง 20 ปี เมื่อใกล้ช่วงบั้นปลาย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งง่ายๆ เพื่อให้แมวได้รับการดูแลที่ดีที่สุด สนับสนุนสุขภาพแมว และทำให้แมวรู้สึกสบาย
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแมวอายุมากขึ้น
ตั้งแต่อายุ 11 ปีขึ้นไป คุณจะเริ่มสังเกตเห็นตัวบ่งชี้ภายนอกถึงความสูงวัยในแมวของคุณ การดมกลิ่น รับรส และการได้ยินของแมวจะลดลง และการเคลื่อนไหวเริ่มติดขัดเนื่องจากข้อต่อเริ่มเสื่อมสภาพและเจ็บปวด ผิวหนังและขนของแมวอาจหยาบกระด้างขึ้น เนื่องจากต่อมไขมันที่ทำหน้าที่ผลิตน้ำมันบำรุงผิวหนังผลิตน้ำมันได้น้อยลง ร่วมกับสภาวะร่างกายที่เข้าสู่วัยชรา เช่น โรคข้ออักเสบ อาจทำให้แมวเลียขนตัวเองยากขึ้น
แมวของคุณอาจเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก เช่น ฟันผุหรือโรคเหงือก ซึ่งอาจส่งผลต่อความอยากอาหารและเจ็บปวดขณะกินอาหาร การย่อยอาหารและการทำงานของระบบร่างกายส่วนอื่นๆ ช้าลง ทำให้แมวดูดซึมสารอาหารทั้งหมดที่ได้จากอาหารยากขึ้น และส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลง
นอกจากนั้นแมวยังอาจเผชิญภาวะสมองเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น ซึ่งพบมากกว่า80% ในแมวที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 20 ปี ซึ่งสังเกตเห็นได้จากอาการนอนไม่หลับ งุนงงสับสน กระวนกระวาย และลืมกิจวัตรของตัวเอง เช่น ที่วางอาหารหรือกระบะทราย
วิธีทำให้แมวสูงวัยของคุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
คุณสามารถช่วยให้แมวสูงวัยใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นในทุก ๆ ด้านด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพียงเล็กน้อยและง่าย ๆ โดยเฉพาะเมื่อแมวของคุณเข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
สภาพแวดล้อมสำหรับแมวสูงวัยของคุณ
ทำให้แมวเข้าถึงมุมโปรดง่ายขึ้นด้วยทางลาดหรือบันไดเตี้ย ๆ และนำของใช้ส่วนตัวหรือของเล่นที่พวกเขาโปรดปรานมาวางไว้รอบๆ จัดวางอาหารและน้ำควรให้เข้าถึงง่าย และเปลี่ยนกระบะทรายเป็นแบบที่มีขอบด้านข้างเตี้ยเพื่อให้แมวเข้าออกได้ง่ายขึ้น
การนอนหลับ การออกกำลังกาย และแมวสูงวัย
เพื่อกระตุ้นให้แมวสูงวัยของคุณมีกิจวัตรการนอนหลับที่ดี คุณสามารถเล่นกับแมวในตอนกลางวันได้ เพื่อให้แมวรู้สึกเหนื่อยล้าในตอนกลางคืน จัดที่นอนของแมวให้มีความสบาย โดยใช้เบาะรองนอนเพื่อกระตุ้นให้แมวนอนหลับและป้องกันแผลกดทับในแมวที่เคลื่อนไหวได้น้อย สเปรย์ฟีโรโมนก็มีประโยชน์ เนื่องจากสามารถช่วยทำให้แมวรู้สึกผ่อนคลายและช่วยลดความวิตกกังวลหรืออาการนอนไม่หลับได้
แมวสูงวัยและอาหาร
การเปลี่ยนอาหารให้แมวบ่อยๆ เพื่อให้แมวได้กินอาหารที่หลากหลายนั้น จริงๆ แล้วอาจส่งผลให้แมวสูงวัยเกิดความเครียดโดยใช่เหตุ ดังนั้น ตราบใดที่แมวได้รับอาหารที่เหมาะสมตามความต้องการที่เปลี่ยนไปของแมวแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลที่จะให้อาหารแบบอื่นแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากสัตวแพทย์ของคุณ
คุณสามารถเพิ่มความอร่อยของอาหารได้โดยการอุ่นเพื่อทำให้อาหารส่งกลิ่นหอมออกมา และเลือกอาหารที่มีเนื้อสัมผัสที่ย่อยง่าย แมวที่มีอายุมักจะดื่มน้ำน้อยลงซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาที่ระบบปัสสาวะได้ จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำจืดวางไว้ให้แมวเข้าไปดื่มได้อย่างง่ายดาย น้ำพุให้น้ำอาจเป็นวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์ในการกระตุ้นให้แมวดื่มน้ำได้
การคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของแมวสูงวัย
ควรพาแมวไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ อย่างน้อยสองครั้งต่อปี เพื่อตรวจสุขภาพแมวสูงวัยของคุณ หากแมวของคุณมีอาการหายใจลำบาก ไม่สุงสิงกับใคร ไม่อยากขยับตัวไปไหน หรือเลือกกินมากๆ นั่นอาจเป็นเพราะแมวกำลังมีอาการเจ็บปวด และคุณควรพาไปปรึกษาสัตวแพทย์ในทันที
สัตวแพทย์จะสามารถให้คำปรึกษาแก่คุณเกี่ยวกับอาหารเจ็บปวดของสัตว์เลี้ยงของคุณได้ และให้คำแนะนำว่าควรที่จะให้แมวพักรักษาตัวหรือใช้การรักษาวิธีอื่น
ความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของแมวสูงวัยในช่วงบั้นปลายชีวิตสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยการปรับปรุงบ้านของคุณ ปรับเปลี่ยนอาหาร และปรึกษากับสัตวแพทย์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่แมวจำเป็นต้องได้รับ หากคุณไม่แน่ใจว่าวิธีไหนคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยแมวสูงวัยของคุณ ให้นัดหมายกับสัตวแพทย์ที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้
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