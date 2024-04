กริฟฟอน เบลจ์

สุนัขสายพันธุ์นี้ฉลาด แข็งแรง ตื่นตัว สง่างามและเต็มไปด้วยพลัง มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสและมีโครงสร้างกระดูกที่ดี โครงสร้างร่างกายงดงามและเคลื่อนไหวได้อย่างสง่างาม การแสดงออกทางสีหน้าค่อนข้างเตะตาเพราะเกือบเหมือนมนุษย์ ไม่ขี้กลัวและไม่ดุร้าย เป็นสุนัขที่ระแวดระวังตัวมากและชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของ

All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. สุนัขตัวน้อยเหล่านี้ถูกเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้ายามและคอยไล่หนูออกจากคอกม้า กริฟฟอนทั้งสองสายพันธุ์มีขนที่หยาบและมีสีที่แตกต่างกัน ในขณะที่เปอตี บราบ็องซงนั้นมีขนสั้น

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)