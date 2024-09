ลูกสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ต้องการพลังงาน โปรตีน แร่ธาตุ และวิตามินสูงกว่าช่วงโตเต็มวัย ลูกสุนัขต้องการพลังงานและสารอาหารเพื่อบำรุงร่างกาย แต่ก็เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและเสริมสร้างร่างกายด้วยเช่นกัน ในช่วงการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันของลูกสุนัขร็อตไวเลอร์จะค่อยๆ พัฒนาขึ้น สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ ซึ่งรวมถึงวิตามินอี จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติตลอดช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การผจญภัย และการพบเจอสิ่งใหม่ๆ เหล่านี้ การทำงานของระบบทางเดินอาหารของลูกสุนัขมีความแตกต่างจากสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์โตเต็มวัยด้วยเช่นกัน ระบบทางเดินอาหารของลูกสุนัขยังไม่เติบโตเต็มที่ ดังนั้นจึงต้องให้โปรตีนที่ย่อยได้ง่ายเพื่อให้ลูกสุนัขนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างกระดูก เนื้อเยื่อ และอวัยวะ พรีไบโอติก เช่น ฟรุกโต โอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพของทางเดินอาหารโดยช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ สิ่งสําคัญคือต้องเลือกเม็ดอาหารที่มีขนาด รูปทรง และเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายในการงับอาหารด้วยฟัน ลูกสุนัขพันธุ์ยักษ์ซึ่งมีช่วงเวลาการเจริญเติบโตยาวนานและรวดเร็วมาก มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างกระดูกและข้อต่อ รวมถึงความผิดปกติของแขนขา กระดูกผิดรูป และแผลที่ข้อต่อ



