Những ngày và tuần đầu tiên cùng chú chó con mới của bạn

Cho làm quen với âm thanh mới Thính giác của chó con rất nhạy cảm nên âm thanh có thể khiến chúng sợ hãi. Trong tuần đầu tiên chó con ở cùng bạn, hãy cho chú chó làm quen với các âm thanh như tiếng máy sấy tóc, tiếng chuông cửa, âm nhạc và tiếng hút bụi. Đảm bảo mang đến trải nghiệm tích cực bằng cách chơi cùng hoặc thưởng thức ăn cho chó con. Ban đầu, giữ âm thanh nhỏ nhẹ để không làm chó con sợ hãi, sau đó tăng dần âm thanh khi chó con trở nên thoải mái hơn.

Giúp chú chó con của bạn khám phá Chú chó con của bạn sẽ cần học cách ứng phó với nhiều môi trường, địa hình và chướng ngại vật. Vì vậy, hãy giúp chúng làm quen bằng cách giới thiệu cho chúng cầu thang hoặc bậc và nhiều bề mặt khác nhau.

Di chuyển bằng xe Bất kể là đi khám bác sỹ thú y hay đi ra ngoài chơi, rất có thể chú chó con của bạn sẽ sớm phải di chuyển bằng ô tô. Vì vậy, bạn nên giúp chú chó làm quen với việc ngồi trên ô tô từ sớm.

Giúp chó con quen với việc khám sức khỏe toàn thân Bác sĩ thú y sẽ muốn kiểm tra sức khỏe tổng thể cho chó con của bạn. Tốt nhất, bạn nên nhẹ nhàng giúp chó làm quen với việc được bế và khám xét toàn bộ cơ thể, đồng thời đảm bảo rằng đây là trải nghiệm thú vị ngay từ đầu.