Những ngày và tuần đầu tiên cùng chú chó con mới của bạn

Chào đón chú chó con mới về nhà là điều thật thú vị, nhưng cả bạn và chó đều có thể bị căng thẳng trong những ngày đầu tiên. Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý để giúp chó con ổn định.

Ngày đầu tiên của chó con với bạn

Đây là một ngày trọng đại đối với chú chó con khi phải rời khỏi mẹ và anh em cùng đàn. Để giúp chú chó cảm thấy vui vẻ và thoải mái với bạn, hãy làm theo các mẹo hữu ích quan trọng sau đây.
Giữ ngôi nhà của bạn yên tĩnh

Chú chó con của bạn có thể cảm thấy căng thẳng bởi những cảnh tượng, âm thanh và mùi mới, cũng như sự chia cách với chó mẹ. Vì vậy, hãy giữ ngôi nhà bạn thật yên tĩnh để tránh làm tăng thêm căng thẳng.

Puppy sleeping in a red dog bed
Đưa chó con ra ngoài

Ngay sau khi bạn về đến nhà, hãy đưa chó con ra vườn hoặc khu vực bên ngoài để chú chó có thể đi vệ sinh. Nếu chó con ngoan ngoãn đi theo, hãy khen ngợi chúng với giọng điệu vui vẻ.

White Schnauzer puppy running through grass
Cho chú chó con của bạn khám phá

Sau khi chó con ra ngoài, hãy đưa chúng vào trong khu vực an toàn mà bạn đã chặn và để chúng bắt đầu đánh hơi cũng như khám phá trong thời gian riêng của chúng.

Dalmatian puppy running outdoors in a garden
Giám sát mọi lúc

Đảm bảo bạn luôn giám sát chó con khi chó làm quen với nhà và vườn của bạn. Cho phép chó con đến gần bạn để được thoải mái hơn là ngược lại, vì một số chó con có thể dễ bị choáng ngợp khi tiếp xúc quá nhiều với con người.

English Cocker Spaniel puppy indoors on a grey carpet
Cho chó con xem giường của chúng

Đặt thứ gì đó mang mùi hương của bạn trên giường của chó con và một chiếc chăn cho chó con rúc vào. Đặt đồng hồ có tiếng tích tắc to ở gần cũng có thể hữu ích vì tiếng đồng hồ giống tiếng nhịp tim của mẹ chúng.

English Cocker Spaniel puppy stood indoors looking out of a window

Chó con thích biết những gì sắp diễn ra. Lên kế hoạch cho thói quen cho ăn, đi vệ sinh, tập thể dục và chải chuốt, sau đó bạn có thể bắt đầu vào ngày đầu tiên. Nếu bạn biết quy trình mà người lai giống đã tuân theo trước khi đón chó con, tốt nhất bạn nên duy trì quy trình này để giữ sự nhất quán cho đến khi chó con ổn định.

Đêm đầu tiên của chó con với bạn

Giống như trẻ nhỏ, một số chú chó con dễ dàng ổn định ngay từ đêm đầu tiên còn một số khác sẽ khiến bạn mất ngủ cả đêm để chúng làm quen. Hãy kiên nhẫn, nhất quán và làm theo những lời khuyên sau.
Dùng chuồng cho chó con

Ban đầu, để làm giường cho chó con, chuồng sẽ tốt hơn ổ vì chó con thể nhìn và ngửi thấy nhưng không thể đi khắp nơi. Ban đầu, hãy đặt chuồng ở gần nơi bạn ngủ.

Hungarian Vizsla puppy sleeping on a white blanket
Nên làm gì khi chó con rên rỉ

Nếu chú chó con của bạn rên rỉ và bạn cho rằng có lẽ là chúng muốn đi vệ sinh, hãy đeo dây dắt và đưa thú cưng đến khu vực vệ sinh của chúng. Nếu bạn nghĩ chú chó con của mình cô đơn hoặc sợ hãi, hãy nói với chúng bằng giọng điềm tĩnh, trấn an nhưng đừng chạm vào hoặc chơi với chúng. Rên rỉ thái quá có thể là hành vi thu hút sự chú ý, tuy nhiên, việc bỏ mặc chú chó con của bạn có thể khiến chúng cảm thấy lo lắng và buồn bã.

English Cocker Spaniel puppy lying down next to a sofa

Chó con rất dễ mệt mỏi và cần ngủ nhiều để phát triển lành mạnh và khỏe mạnh. Vì vậy, bạn cần phải để cho chó con nghỉ ngơi nhiều hơn. Ban đầu, chó con cần ngủ tầm 18 – 20 giờ/ngày. Thời gian ngủ sẽ giảm xuống còn khoảng 12 – 14 giờ khi chó con trưởng thành.

Cách cho chó con ăn lần đầu

Lần đầu tiên bạn cho chó con ăn là một cột mốc quan trọng. Nếu hiểu rõ nhu cầu hiện tại của chó con, đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tích cực.

Tiếp tục chế độ ăn uống như cũ trước tiên

Trong một hoặc hai tuần đầu tiên, hãy cho chó con ăn cùng loại thức ăn như khi ở với chủ cũ, tuân theo các khuyến nghị về cách cho ăn như trên bao bì. Bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào về chế độ ăn uống cũng có thể khiến chó con bị căng thẳng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Dành chỗ ăn yên tĩnh cho chó con

Chỗ ăn này cần cách xa chỗ ăn của bạn và các thú cưng khác. Hãy để chó con yên tĩnh khi ăn để chó không cảm thấy lo lắng hoặc cần bảo vệ.

Tìm hiểu thêm về chế độ dinh dưỡng và cho chó con ăn

Đối với chó con, việc ăn 3 hoặc 4 bữa nhỏ mỗi ngày sẽ có lợi hơn so với một hoặc hai bữa lớn. Để tránh cho chó ăn quá nhiều, bạn có lấy một phần bữa ăn chính làm thức ăn thưởng khi chú chó có hành vi tốt và trong những buổi huấn luyện.

Cách an toàn để thay đổi chế độ ăn uống của chó con

Chó con có hệ tiêu hóa nhạy cảm không phản ứng kịp với những thay đổi đột ngột. Khi bạn đã sẵn sàng thay đổi thức ăn cho chúng, bạn phải thực hiện cẩn thận và chậm rãi để tránh gây hiện tượng đau dạ dày. Xem hướng dẫn của chúng tôi để biết cách thay đổi chế độ ăn uống cho chó con của bạn một cách an toàn.
Cho chó con ăn

Nếu bạn hiểu rõ chế độ dinh dưỡng và thói quen cho ăn của chó, chó con của bạn sẽ có giai đoạn đầu đời khỏe mạnh nhất.

Cho chó con ăn
Đưa chó con đến khám bác sĩ thú y

Sau khi chó con đã ổn định cuộc sống được vài ngày, bạn cần đưa chó con đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ thú y sẽ lên lịch tiêm vắc-xin cho chó con vì chó con cần phải tiêm vắc-xin trước khi tiếp xúc với những chú chó khác. Ngoài ra, bác sĩ thú y cũng có thể tư vấn cho bạn mọi thứ, từ phương pháp tẩy giun đến chế độ dinh dưỡng.

Lần đầu tiên bạn đưa chó con đến khám bác sỹ thú y

Nếu không chắc chắn về tình trạng sức khỏe của chó con, bạn nên đưa chúng đến bác sỹ thú y để kiểm tra sau khi đưa chú chó về nhà được một vài ngày. Nếu bạn chuẩn bị tốt, đó sẽ là một chuyến đi tích cực cho chú chó con của bạn. Và đó cũng là dịp tốt để bạn tìm hiểu thêm về cách chăm sóc cho chú chó.

Giúp chó con của bạn hòa nhập xã hội

Dưới đây là một số cách để bạn có thể bắt đầu giúp chó con hòa nhập xã hội trong tuần đầu tiên chú chó về sống cùng bạn.

Tìm hiểu về cách giúp chó con hòa nhập xã hội

Một phần trách nhiệm của bạn (chủ thú cưng) là giúp chó con làm quen với thế giới và cảm thấy bạo dạn trong những tình huống mới. Bạn có thể giúp chúng hòa nhập xã hội bằng cách dần dần giới thiệu với chúng những trải nghiệm mới.
Giúp chó con của bạn hòa nhập xã hội ...

Cách giới thiệu chú chó con của bạn với người lớn, trẻ em và thú cưng

Giới thiệu chú chó con của bạn với những người mới và vật nuôi khác là cách tuyệt vời để giúp chú chó chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc gặp gỡ sau này. Nhưng điều cực kỳ quan trọng là phải thực hiện đúng cách.

Thói quen ban ngày và ban đêm của chó con

Những ngày và những tuần đầu tiên rất quan trọng đối với việc giúp cho chó con hòa nhập tốt với gia đình bạn và phát triển thành một chú chó khỏe mạnh, có hành vi tốt. Nếu có thể, tốt nhất là bạn nên nghỉ làm trong tuần đầu tiên. Sau đó, bạn có thể tập trung vào việc xây dựng các thói quen giúp chú chó cảm thấy yên tâm và hiểu nên làm gì.
Đưa chó đi vệ sinh

Chó con không kiểm soát được bàng quang và cần đi vệ sinh ngay sau khi ăn, uống, ngủ hoặc chơi. Đưa chó con đến cùng một nơi vệ sinh bên ngoài vào đầu buổi sáng, sau mỗi bữa ăn và trước giờ đi ngủ, đồng thời sử dụng các mệnh lệnh đơn giản một cách thống nhất, chẳng hạn như “đi vệ sinh” hoặc “nhanh nào”. Ngoài ra, hãy để ý các dấu hiệu cho thấy chó con muốn đi vệ sinh, chẳng hạn như quay vòng tròn hoặc đánh hơi sàn nhà.
Border Collie puppy standing outdoors in grass
Cho ăn

Hãy đảm bảo rằng bạn cho chó con ăn vào khoảng thời gian nhất định, ở một nơi cố định mỗi ngày để chúng hiểu rõ khi nào được cho ăn. Trước thời điểm bạn đón chó con về nhà, chó con nên được cai sữa. Đa số chó con sẽ được cho ăn 3 bữa/ngày.
Akita puppy lying down next to a stainless steel feeding bowl
Tập thể dục

Tập thể dục là một phần quan trọng trong thói quen hàng ngày của chó con để giúp chó luôn mạnh khỏe. Sau khi tiêm vắc-xin, chó có thể đi dạo. Hãy đưa chó đi dạo hai lần mỗi ngày, tuy nhiên, lúc đầu chó chỉ nên đi dạo 15 phút mỗi lần.
Australian Shepherd puppy running outdoors with a stick
Hành vi

Mặc dù bạn phải nhẹ nhàng với chó con của mình, nhưng bạn cần nhất quán ngay từ đầu để chúng hiểu các quy tắc trong nhà như không trèo lên ghế sofa.
Springer Spaniel puppy sitting in long grass next to its owner
Các lớp huấn luyện

Sau khi con chó con được tiêm vắc-xin, các lớp học thường xuyên là cách tuyệt vời để bạn giúp chúng hòa nhập xã hội và hình thành hành vi tốt. Hãy nhớ thực hành những gì bạn học được tại các lớp học mỗi ngày.
German Shepherd puppy standing on a box outdoors
Tập thể dục

Tập thể dục nhiều trước khi đi ngủ sẽ giúp chó con dễ ngủ hơn, vì vậy bạn nên cho chú chó đi dạo thêm một lần nữa vào buổi tối.

Young adult Dalmatians running through long grass and plants outdoors
Đưa chó đi vệ sinh

Nếu bạn dắt chó con đi dạo ngay trước khi đi ngủ, chúng sẽ có cơ hội đi vệ sinh sau đó. Nếu không, bạn cần đưa chó con ra ngoài đến chỗ đi vệ sinh thường xuyên vào giờ đi ngủ. Chó con cũng sẽ cần được đưa ra ngoài để đi vệ sinh khoảng 3 giờ một lần trong đêm.
Puppy walking outdoors in a garden
Sự tương tác

Lúc đầu, tốt nhất bạn nên cho chó con ngủ trong chuồng gần nơi bạn ngủ. Nhưng hãy giữ sự tương tác ở mức tối thiểu sau khi bạn đã đặt chúng vào giường. Hãy xoa dịu chúng bằng giọng trấn an nếu chúng rên rỉ, nhưng đừng ôm ấp chúng, đồng thời giữ bình tĩnh và im lặng nếu bạn đưa chúng vào nhà vệ sinh.
Beagle puppies standing on a rug indoors playing with a ball

Cuộc đi dạo đầu tiên của chó con

Sau khi con chó con của bạn đã hoàn thành lịch tiêm vắc-xin và bác sĩ thú y xác nhận rằng chúng có thể hòa nhập với những con chó khác, chúng sẽ cần được đi dạo hai lần một ngày. Lần đi dạo đầu tiên là một sự kiện quan trọng đối với chó con và bạn sẽ muốn chó thích thú để cảm thấy tự tin về những cuộc đi dạo sau này.

Làm theo các bước dưới đây để giúp chó con của bạn có một khởi đầu tuyệt vời với trải nghiệm đi dạo.

Chọn vòng cổ và dây dắt thích hợp

Hãy hỏi bác sĩ thú y để được tư vấn về loại vòng cổ và dây dắt tốt nhất cho chó con của bạn. Đầu tiên, dây dắt có thể rút lại rất hữu ích để vòng cổ không kéo liên tục vào cổ chó con. Đảm bảo vòng cổ vừa vặn và không thể trượt qua đầu.

Beagle puppy standing outdoors on a lead
Thực hành tại nhà

Để chó con làm quen với vòng cổ và dẫn đến nơi chó cảm thấy thoải mái. Dần dần rút ngắn dây dắt và khuyến khích chó con đi theo bạn. Thay vì kéo dây dắt, hãy cúi xuống mỗi khi bạn chuyển hướng và khuyến khích chó đi cùng bạn.
Dalmatian puppy walking indoors
Chọn một khu vực êm dịu, yên tĩnh

Lần đầu tiên bạn dắt chó con đi dạo ngoài trời, hãy chọn khu vực yên tĩnh ít có khả năng làm chú chó sợ hãi do tiếng ồn lớn hoặc lối đi bộ đông đúc.

Husky puppy walking outdoors through grass
Chỉ đi quãng đường ngắn

Trong lần đầu tiên, chỉ nên cho chó con đi dạo khoảng năm đến mười phút để chó không quá mệt hoặc quá sức. Bạn có thể tăng dần lên 15 đến 20 phút trong những ngày và tuần sau đó.

Welsh Pembroke Corgi puppy running outdoors on a lead

Trong khoảng từ 4 đến 16 tuần tuổi, não bộ của chó con đang phát triển và chúng đã sẵn sàng hơn trong việc đón nhận những trải nghiệm mới. Đây là thời gian lý tưởng để bắt đầu cho chú chó làm quen với những trải nghiệm mới và bắt đầu huấn luyện cơ bản. Những chú chó con không được làm quen với những cảnh vật, âm thanh, mùi vị, kết cấu, con người và vật nuôi khác nhau có thể gặp phải nhiều loại vấn đề về hành vi và cảm xúc khi lớn lên.

Dachshund puppies in black and white

Huấn luyện chó con

Cùng với sự hòa nhập xã hội, việc huấn luyện cũng có thể giúp chú chó con của bạn phát triển thành một chú chó bạo dạn, có hành vi tốt, có thể đồng hành cùng bạn trong nhiều hoàn cảnh.
    The first few days and weeks with your new puppy

    Welcoming a new puppy to your home is so exciting, but the early days can also be stressful for both you and them. Here are some things to bear in mind to help your puppy settle into their new home.

    English Cocker Spaniel puppy lying down next to a sofa
    Puppies like to know what to expect. Plan what your routine will be for feeding, potty trips, exercise, and grooming, then you can get started on day one. If you know what routine puppy had before adoption, it's best to continue with this for consistency until your puppy is settled.

    Your puppy's first night with you

    As with human babies, some puppies settle easily from the first night and others will give you sleepless nights as they adjust. Be patient and consistent and follow these tips.

    Trong khoảng từ 4 đến 16 tuần tuổi, não bộ của chó con đang phát triển và chúng đã sẵn sàng hơn trong việc đón nhận những trải nghiệm mới. Đây là thời gian lý tưởng để bắt đầu cho chú chó làm quen với những trải nghiệm mới và bắt đầu huấn luyện cơ bản. Những chú chó con không được làm quen với những cảnh vật, âm thanh, mùi vị, kết cấu, con người và vật nuôi khác nhau có thể gặp phải nhiều loại vấn đề về hành vi và cảm xúc khi lớn lên.

    How to feed your puppy at first

    The first time you feed your puppy is a key milestone. Understanding what they need at this time will help you make sure it's a positive experience.

    Stick to the same diet initially

    For the first week or two, give your puppy the same food as their previous owner, following the feeding recommendations on the pack. Any sudden dietary changes can stress them or cause digestive upset.

    Provide a quiet place to eat

    This should be away from where you and any other pets eat. Leave your puppy in peace while they eat to prevent them feeling nervous or protective.

    how to transition onto new food illustration

    The safe way to change your puppy's diet

    Puppies have delicate digestive systems that don't respond well to sudden changes. When you're ready to change their food, it's important you do it carefully and slowly to avoid causing a stomach upset. See our guide for how to change your puppy's diet safely.

    Feeding your puppy

    Understanding canine nutrition and feeding habits will help you give your puppy a healthy start in life.

    Take your puppy to the vet

    You may need to take your puppy for a check-up after their first few days settling in with you. The vet will set up a vaccination schedule for them, as they'll need to be vaccinated before they can play with other dogs. And they can also advise you on everything from deworming to nutrition.

