Những ngày và tuần đầu tiên cùng chú chó con mới của bạn
Ngày đầu tiên của chó con với bạn
Giữ ngôi nhà của bạn yên tĩnh
Chú chó con của bạn có thể cảm thấy căng thẳng bởi những cảnh tượng, âm thanh và mùi mới, cũng như sự chia cách với chó mẹ. Vì vậy, hãy giữ ngôi nhà bạn thật yên tĩnh để tránh làm tăng thêm căng thẳng.
Đưa chó con ra ngoài
Ngay sau khi bạn về đến nhà, hãy đưa chó con ra vườn hoặc khu vực bên ngoài để chú chó có thể đi vệ sinh. Nếu chó con ngoan ngoãn đi theo, hãy khen ngợi chúng với giọng điệu vui vẻ.
Cho chú chó con của bạn khám phá
Sau khi chó con ra ngoài, hãy đưa chúng vào trong khu vực an toàn mà bạn đã chặn và để chúng bắt đầu đánh hơi cũng như khám phá trong thời gian riêng của chúng.
Giám sát mọi lúc
Đảm bảo bạn luôn giám sát chó con khi chó làm quen với nhà và vườn của bạn. Cho phép chó con đến gần bạn để được thoải mái hơn là ngược lại, vì một số chó con có thể dễ bị choáng ngợp khi tiếp xúc quá nhiều với con người.
Cho chó con xem giường của chúng
Đặt thứ gì đó mang mùi hương của bạn trên giường của chó con và một chiếc chăn cho chó con rúc vào. Đặt đồng hồ có tiếng tích tắc to ở gần cũng có thể hữu ích vì tiếng đồng hồ giống tiếng nhịp tim của mẹ chúng.
Chó con thích biết những gì sắp diễn ra. Lên kế hoạch cho thói quen cho ăn, đi vệ sinh, tập thể dục và chải chuốt, sau đó bạn có thể bắt đầu vào ngày đầu tiên. Nếu bạn biết quy trình mà người lai giống đã tuân theo trước khi đón chó con, tốt nhất bạn nên duy trì quy trình này để giữ sự nhất quán cho đến khi chó con ổn định.
Đêm đầu tiên của chó con với bạn
Dùng chuồng cho chó con
Ban đầu, để làm giường cho chó con, chuồng sẽ tốt hơn ổ vì chó con thể nhìn và ngửi thấy nhưng không thể đi khắp nơi. Ban đầu, hãy đặt chuồng ở gần nơi bạn ngủ.
Nên làm gì khi chó con rên rỉ
Nếu chú chó con của bạn rên rỉ và bạn cho rằng có lẽ là chúng muốn đi vệ sinh, hãy đeo dây dắt và đưa thú cưng đến khu vực vệ sinh của chúng. Nếu bạn nghĩ chú chó con của mình cô đơn hoặc sợ hãi, hãy nói với chúng bằng giọng điềm tĩnh, trấn an nhưng đừng chạm vào hoặc chơi với chúng. Rên rỉ thái quá có thể là hành vi thu hút sự chú ý, tuy nhiên, việc bỏ mặc chú chó con của bạn có thể khiến chúng cảm thấy lo lắng và buồn bã.
Chó con rất dễ mệt mỏi và cần ngủ nhiều để phát triển lành mạnh và khỏe mạnh. Vì vậy, bạn cần phải để cho chó con nghỉ ngơi nhiều hơn. Ban đầu, chó con cần ngủ tầm 18 – 20 giờ/ngày. Thời gian ngủ sẽ giảm xuống còn khoảng 12 – 14 giờ khi chó con trưởng thành.
Cách cho chó con ăn lần đầu
Tiếp tục chế độ ăn uống như cũ trước tiên
Trong một hoặc hai tuần đầu tiên, hãy cho chó con ăn cùng loại thức ăn như khi ở với chủ cũ, tuân theo các khuyến nghị về cách cho ăn như trên bao bì. Bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào về chế độ ăn uống cũng có thể khiến chó con bị căng thẳng hoặc rối loạn tiêu hóa.
Dành chỗ ăn yên tĩnh cho chó con
Chỗ ăn này cần cách xa chỗ ăn của bạn và các thú cưng khác. Hãy để chó con yên tĩnh khi ăn để chó không cảm thấy lo lắng hoặc cần bảo vệ.
Tìm hiểu thêm về chế độ dinh dưỡng và cho chó con ăn
Đối với chó con, việc ăn 3 hoặc 4 bữa nhỏ mỗi ngày sẽ có lợi hơn so với một hoặc hai bữa lớn. Để tránh cho chó ăn quá nhiều, bạn có lấy một phần bữa ăn chính làm thức ăn thưởng khi chú chó có hành vi tốt và trong những buổi huấn luyện.
Cách an toàn để thay đổi chế độ ăn uống của chó con
Cho chó con ăn
Nếu bạn hiểu rõ chế độ dinh dưỡng và thói quen cho ăn của chó, chó con của bạn sẽ có giai đoạn đầu đời khỏe mạnh nhất.
Đưa chó con đến khám bác sĩ thú y
Lần đầu tiên bạn đưa chó con đến khám bác sỹ thú y
Nếu không chắc chắn về tình trạng sức khỏe của chó con, bạn nên đưa chúng đến bác sỹ thú y để kiểm tra sau khi đưa chú chó về nhà được một vài ngày. Nếu bạn chuẩn bị tốt, đó sẽ là một chuyến đi tích cực cho chú chó con của bạn. Và đó cũng là dịp tốt để bạn tìm hiểu thêm về cách chăm sóc cho chú chó.
Giúp chó con của bạn hòa nhập xã hội
Dưới đây là một số cách để bạn có thể bắt đầu giúp chó con hòa nhập xã hội trong tuần đầu tiên chú chó về sống cùng bạn.
Tìm hiểu về cách giúp chó con hòa nhập xã hội
Cách giới thiệu chú chó con của bạn với người lớn, trẻ em và thú cưng
Giới thiệu chú chó con của bạn với những người mới và vật nuôi khác là cách tuyệt vời để giúp chú chó chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc gặp gỡ sau này. Nhưng điều cực kỳ quan trọng là phải thực hiện đúng cách.
Thói quen ban ngày và ban đêm của chó con
Đưa chó đi vệ sinh
Cho ăn
Tập thể dục
Hành vi
Các lớp huấn luyện
Tập thể dục
Tập thể dục nhiều trước khi đi ngủ sẽ giúp chó con dễ ngủ hơn, vì vậy bạn nên cho chú chó đi dạo thêm một lần nữa vào buổi tối.
Đưa chó đi vệ sinh
Sự tương tác
Cuộc đi dạo đầu tiên của chó con
Sau khi con chó con của bạn đã hoàn thành lịch tiêm vắc-xin và bác sĩ thú y xác nhận rằng chúng có thể hòa nhập với những con chó khác, chúng sẽ cần được đi dạo hai lần một ngày. Lần đi dạo đầu tiên là một sự kiện quan trọng đối với chó con và bạn sẽ muốn chó thích thú để cảm thấy tự tin về những cuộc đi dạo sau này.
Làm theo các bước dưới đây để giúp chó con của bạn có một khởi đầu tuyệt vời với trải nghiệm đi dạo.
Chọn vòng cổ và dây dắt thích hợp
Hãy hỏi bác sĩ thú y để được tư vấn về loại vòng cổ và dây dắt tốt nhất cho chó con của bạn. Đầu tiên, dây dắt có thể rút lại rất hữu ích để vòng cổ không kéo liên tục vào cổ chó con. Đảm bảo vòng cổ vừa vặn và không thể trượt qua đầu.
Thực hành tại nhà
Chọn một khu vực êm dịu, yên tĩnh
Lần đầu tiên bạn dắt chó con đi dạo ngoài trời, hãy chọn khu vực yên tĩnh ít có khả năng làm chú chó sợ hãi do tiếng ồn lớn hoặc lối đi bộ đông đúc.
Chỉ đi quãng đường ngắn
Trong lần đầu tiên, chỉ nên cho chó con đi dạo khoảng năm đến mười phút để chó không quá mệt hoặc quá sức. Bạn có thể tăng dần lên 15 đến 20 phút trong những ngày và tuần sau đó.
Trong khoảng từ 4 đến 16 tuần tuổi, não bộ của chó con đang phát triển và chúng đã sẵn sàng hơn trong việc đón nhận những trải nghiệm mới. Đây là thời gian lý tưởng để bắt đầu cho chú chó làm quen với những trải nghiệm mới và bắt đầu huấn luyện cơ bản. Những chú chó con không được làm quen với những cảnh vật, âm thanh, mùi vị, kết cấu, con người và vật nuôi khác nhau có thể gặp phải nhiều loại vấn đề về hành vi và cảm xúc khi lớn lên.
Huấn luyện chó con
The first few days and weeks with your new puppy
Cách an toàn để thay đổi chế độ ăn uống của chó con
Puppies like to know what to expect. Plan what your routine will be for feeding, potty trips, exercise, and grooming, then you can get started on day one. If you know what routine puppy had before adoption, it's best to continue with this for consistency until your puppy is settled.
Your puppy’s first night with you
As with human babies, some puppies settle easily from the first night and others will give you sleepless nights as they adjust. Be patient and consistent and follow these tips.
Trong khoảng từ 4 đến 16 tuần tuổi, não bộ của chó con đang phát triển và chúng đã sẵn sàng hơn trong việc đón nhận những trải nghiệm mới. Đây là thời gian lý tưởng để bắt đầu cho chú chó làm quen với những trải nghiệm mới và bắt đầu huấn luyện cơ bản. Những chú chó con không được làm quen với những cảnh vật, âm thanh, mùi vị, kết cấu, con người và vật nuôi khác nhau có thể gặp phải nhiều loại vấn đề về hành vi và cảm xúc khi lớn lên.
How to feed your puppy at first
Stick to the same diet initially
For the first week or two, give your puppy the same food as their previous owner, following the feeding recommendations on the pack. Any sudden dietary changes can stress them or cause digestive upset.
Provide a quiet place to eat
This should be away from where you and any other pets eat. Leave your puppy in peace while they eat to prevent them feeling nervous or protective.
The safe way to change your puppy’s diet
Feeding your puppy
Understanding canine nutrition and feeding habits will help you give your puppy a healthy start in life.
Take your puppy to the vet
You may need to take your puppy for a check-up after their first few days settling in with you. The vet will set up a vaccination schedule for them, as they’ll need to be vaccinated before they can play with other dogs. And they can also advise you on everything from deworming to nutrition.
Mặc dù bạn phải nhẹ nhàng với chó con của mình, nhưng bạn cần nhất quán ngay từ đầu để chúng hiểu các quy tắc trong nhà như không trèo lên ghế sofa.
Sau khi con chó con được tiêm vắc-xin, các lớp học thường xuyên là cách tuyệt vời để bạn giúp chúng hòa nhập xã hội và hình thành hành vi tốt. Hãy nhớ thực hành những gì bạn học được tại các lớp học mỗi ngày.
