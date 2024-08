Der Devon Rex ist eine verspielte, eher schelmische Katze, die ihrem Besitzer treu ist. Sie ist dann am glücklichsten, wenn ihr Besitzer in der Nähe ist und mit ihr spielt. Diese Katzen können sich gut beschäftigen und fühlen sich in einem aktiven Haushalt wohl, da sie gerne Gesellschaft haben.

Sie sind sehr menschenorientiert und kommen in großen Haushalten gut zurecht. Sie verstehen sich gu mit Kindern und anderen Haustieren. Devons können einen großen Appetit entwickeln. Achten Sie daher darauf, die tägliche Menge zu begrenzen – das gilt besonders für kastrierte Katzen.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen vom Weltkatzenkongress (WCC)