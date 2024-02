Es ist wichtig, dass Ihre Maine-Coon-Katze aktiv bleibt, um sicherzustellen, dass sie ein langes und gesundes Leben lebt. Wenn Sie sich ihre natürliche Neugier zunutze machen, können Sie sie geistig stimulieren, während sie mit ihnen spielen, entweder mit interaktivem Spielzeug oder anderen kreativen Tricks. Schnüre, batteriebetriebene Mäuse und sogar Spielzeug mit Katzenminze bringen Ihre Maine-Coon-Katze zum Laufen und Springen. Schon zwanzig Minuten am Tag reichen aus, um Ihre große Katze fit zu halten. Optimal: 20-60 Minuten pro Tag, aufgeteilt in zehnminütige Einheiten. Katzen sollten nicht zu lange am Stück trainieren. Wie auch immer, es ist schon klar, wer an der Spielzeit am meisten Spaß haben wird.