Bei älteren Katzen (über 10 Jahre alt) besteht leider mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit, dass sie an mehreren Krankheiten und einem allmählichen Verlust der Leistungsfähigkeit ihrer Körperfunktionen leiden. Diese allgemeinen Beschwerden können jedoch durch die richtige Mischung aus Ernährung, medizinischer Unterstützung und Veränderung des Umfeldes gelindert werden.

Verlust der Beweglichkeit bei älteren Katzen

Ältere Katzen leiden häufig unter Arthritis und Gelenkschmerzen, da ihre Gelenke und ihr Knorpel im Laufe der Jahre abgenutzt sind. Dies führt zu einer geringeren Mobilität, Ihre Katze wird u. a. unsicherer auf ihren Beinen, hat Schwierigkeiten beim Springen oder sogar Probleme, sich selbst richtig zu pflegen, da sie nicht mehr so beweglich ist. Bei empfindlichen Gelenke kann es auch sein, dass sie weniger bereit ist, sich auf ein Spiel einzulassen oder zu Ihnen zu kommen, wenn Sie sie rufen, da das Bewegen möglicherweise schmerzhaft für sie ist.

Die richtige Ernährung kann einen Beitrag zur Pflege der Gelenke Ihrer Katze leisten. So trägt z. B. die Aufnahme von langkettigen Omega-3-Fettsäuren im Futter zur Gesunderhaltung der Gelenke bei. Nährstoffe wie Chondroitin und Glucosamin unterstützen ebenfalls die Gesundheit ihrer Knorpel.

Sie können Ihre ältere Katze darüber hinaus unterstützen, indem Sie höher gelegene Plätze, auf denen sie sich bevorzugt niederlässt, mit Rampen versehen, ihre Katzentoilette mit höherem Einstieg gegen eine leichter zugängliche mit flacheren Seiten austauschen und ihre Schlafstätte komfortabler gestalten.

Älter werdende Katzen und Diabetes

Diabetes mellitus tritt bei etwa einer von 200 Katzen auf, insbesondere bei älteren Katzen, wobei die Häufigkeit nach dem Alter von sieben Jahren stark zunimmt und in direktem Zusammenhang zu Übergewicht steht. Daher besteht eine der besten Möglichkeiten, Ihre Katze vor dem Auftreten dieser Krankheit zu schützen, darin, dafür zu sorgen, dass sie ein gesundes Körpergewicht beibehält.

Bei Katzen mit Diabetes reagieren Zellen nicht richtig auf Insulin, was in einigen Fällen dazu führt, dass ihr Körper nicht genügend Insulin produziert, damit der Zuckerstoffwechsel richtig funktioniert. Dies bedeutet, dass sie Insulin gespritzt bekommen müssen, meist ein- oder zweimal am Tag. Häufig wird dann eine Kombination aus Insulintherapie und Umstellung der Ernährung – auf ein Futter mit hohem Eiweiß-, aber niedrigem Kohlenhydratgehalt – verschrieben.

Zu den Symptomen von Diabetes bei älteren Katzen zählen übermäßiges Wasserlassen und ein erhöhtes Urinvolumen, vermehrter Durst und Hunger sowie ein Hang zu Übergewicht. Wenn Sie bei Ihrer Katze eines dieser Symptome feststellen, sollten Sie unbedingt Ihren Tierarzt aufsuchen.