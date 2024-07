Wie sich die Ernährung Ihrer Katze auf ihren Hautzustand auswirkt

Das Haar Ihrer Katze besteht zu 95 % aus Protein, wobei bis zu 30 % der täglichen Proteinaufnahme Ihres Haustieres für Haarwachstum und Hauterneuerung benötigt werden. Ein Proteinmangel in der Ernährung Ihrer Katze kann daher zu einer schlechten Haut- und Fellqualität führen, einschließlich schuppiger Haut, leicht abfallendem Haar, Farbverlust, schlechtem Wachstum und dünnem, stumpfem oder sprödem Haar.

Wenn Ihrer Katze essentielle Fettsäuren wie Omega 3 und Omega 6 fehlen, können sich auch Probleme wie fettige oder trockene Haut und glanzloses Haar bemerkbar machen. Einige essentielle Fettsäuren können von Ihrer Katze nicht synthetisiert werden, daher müssen sie Teil ihrer täglichen Ernährung sein.

Der einfachste Weg, um sich vor diesen Mängeln zu schützen, besteht darin, Ihrer Katze eine ausgewogene Komplettnahrung zu geben. Sie können auch Futter kaufen, das speziell für Katzen mit dermatologischen Problemen entwickelt wurde, und somit zu einer besseren Haut- und Fellqualität beitragen.

Wie sich die Lebensweise einer Katze auf ihren Hautzustand auswirkt

Wenn Ihre Katze regelmäßig ins Freie geht, kann es sein, dass sie Umweltverschmutzungen aufnimmt, die die Haut reizen, wie z. B. Splitter oder Grassamen. Denken Sie daran, diese zu entfernen, wenn Ihre Katze wieder nach Hause kommt, um einem Kratzen oder Juckreiz entgegenzuwirken.

Es kann auch vorkommen, dass Ihre Katze gelegentlich von anderen Tieren gebissen wird (insbesondere, wenn sie nicht kastriert wurde). Diese Bisse können zu Abszessen werden, wenn Keime in die Wunde eindringen, was zu Schwellungen, entzündeter Haut und Fieber führt. Ihr Tierarzt wird als Behandlung eine Tiefenreinigung der Wunde durchführen.

Es ist an und für sich eine gute Idee, Ihre Katze zu waschen, achten Sie aber darauf, dass Sie nur für Katzen bestimmte Produkte verwenden, da ihre Haut säurehaltiger ist als die des Menschen; für Menschen bestimmtes Shampoo kann Irritationen und Hautprobleme verursachen.

Wenn Sie glauben, dass Ihre Katze vielleicht an einem Hautproblem oder einer Hautkrankheit leidet, wenden Sie sich umgehend an Ihren Tierarzt. So können Sie schnell mit der Behandlung beginnen und Ihre Katze vor weiteren Beschwerden bewahren.