Solche Orte wird Ihre Katze schnell als sicheren Platz zum Faulenzen oder Schlafen annehmen. Wichtig ist dann, dass Sie Ihre Katze auch in Ruhe lassen, wenn Sie sich an einen solchen Ort zurückgezogen hat. Stören Sie sie dort nicht, und achten Sie darauf, dass auch andere Familienmitglieder Ihrer Katze die nötige Ruhe gönnen.



Wenn Sie mehr als eine Katze haben, ist es wichtig, dass jede einen eigenen Ort hat, an den sie sich zurückziehen kann. Sorgen Sie also für genügend Schlaf- und Ruheplätze, ebenso für ausreichend viele Katzentoiletten (Mindestens eine pro Katze, am besten noch eine zusätzliche). Auch sollte jede Katze einen eigenen Platz für Futter- und Wassernäpfe haben, um Konkurrenz zwischen den Katzen und Streit um das Futter zu vermeiden.

Beachten Sie die Körpersprache Ihrer Katze

So erkennen Sie, dass Ihre Katze Aufmerksamkeit möchte:

So erkennen Sie, dass Ihre Katze Freiraum braucht:

Geben Sie Ihrer Katze die richtige Dosis Aufmerksamkeit

Ihre Katze drückt ihre Gefühle und Gemütszustände mit Ihrer Körpersprache aus. Sie müssen Sie also nur genau beobachten, um zu erkennen, ob sie gerade menschliche Nähe möchte oder lieber etwas Zeit allein verbringen möchte.Wenn Ihrer Katze die Ohren nach vorne richtet und die Augen zusammenkneift, sind das Anzeichen von Ruhe und Zufriedenheit. Reibt sie sich mit ihrem Kopf oder Schwanz an Ihnen, ist das ein klares Signal, dass sie Nähe wünscht und Sie ihre Zuneigung gerne erwidern dürfen.

Auch wenn Katzen ihre Unabhängigkeit und Ruhe schätzen, müssen Sie Ihnen trotzdem wohldosierte Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Die wichtigste Form der Interaktion mit Ihrer Katze ist das Spielen. Es ist nicht nur eine gesunde Bewegung, sondern auch geistig anregend und stärkt die Bindung zwischen Ihnen und Ihrer Katze. Spiele, bei denen gejagt und gefangen wird, sind dabei besonders geeignet, da diese den natürlichen Instinkten der Katze entsprechen. Sie jagen beispielsweise gerne in den Raum geworfenen Papierkugeln oder springenden Tischtennisbällen hinterher. Welche Spiele Sie auch mit Ihrer Katze spielen, es ist wichtig, ein Spielzeug oder einen Gegenstand und nicht die eigenen Hände zu benutzen. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie die Katze beaufsichtigen und jede Sitzung kurz halten.

Damit die aktuellen Veränderungen in unserem eigenen Tagesablauf keine negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden unserer Haustiere haben, müssen wir auf sie etwas Rücksicht nehmen. Wenn Sie besorgt sind, dass Ihre Katze Anzeichen von Stress zeigt, sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt, um weiteren Rat zu erhalten.