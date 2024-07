Ihre alternde Katze und ihre Diät

Der Geschmacks- und Geruchssinn Ihrer Katze wird mit zunehmendem Alter schlechter, was zu vermindertem Appetit führen kann. Häufig leiden Katzen in höherem Alter an Zahnerkrankungen. Dies kann das Fressen und Kauen unangenehm machen, was zu geringerer Nahrungsaufnahme und schließlich zu Gewichtsverlust führen kann. Um dies zu verhindern, sind sehr schmackhafte und weich strukturierte Nahrungen eine gute Wahl für alternde Katzen, da sie für sie einfacher und angenehmer zu fressen sind.

Bestimmte Nährstoffe sollten Bestandteil der Nahrung für Ihre ältere Katze sein, um Alterserscheinungen zu lindern und das Auftreten von altersbedingten Krankheiten zu verzögern:

Glucosamin, Chondroitinsulfat und EPA/DHA tragen zusammen mit Grünlippmuschelextrakt dazu bei, die Beweglichkeit alternder Katzen zu verbessern und die Gelenkfunktion zu unterstützen

Antioxidanzien zur Unterstützung der antioxidativen Kapazität

Reduzierter Phosphorgehalt zur Unterstützung der Nierengesundheit und -funktion

Hochverdauliches Protein zur Unterstützung der Verdauung bei ausgewachsenen Katzen. Rübenfasern für eine positive präbiotischen Effekt und EPA/DHA zur Aufrechterhaltung der Verdauungsgesundheit

Besuch beim Tierarzt mit Ihrer alternden Katze

Ab dem zehnten Lebensjahr sollten Sie Ihren Tierarzt mindestens alle sechs Monate aufsuchen. So können mögliche Erkrankungen frühzeitig erkannt werden. Sie sollten sofort einen Tierarzt aufsuchen, wenn Ihre Katze gesteigerten Durst oder Harndrang hat bzw. wenn Probleme im Zusammenhang mit ihrer Verdauung auftreten. Auch bei erheblichen Mobilitätsproblemen, Verhaltensänderungen oder wenn Sie Knoten unter der Haut ertasten können, sollten Sie Ihren Tierarzt ansprechen. Denn dies können Anzeichen für zugrunde liegende Erkankungen sein.

Wenn Sie diese einfachen Tipps befolgen, können Sie die Gesundheit Ihrer Katze auch mit zunehmendem Alter unterstützen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Tierarzt, der Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite steht.