Trägt zur Vorbeugung oder Linderung von Stress bei Katzen bei

Was kann also getan werden, um den Stress einer Katze zu lindern? Zunächst ist es wichtig, sie möglichst wenig unangenehmen Situation auszusetzen. Wenn Sie verreisen, könnten Sie einen Katzensitter burchen, der sich um Ihre Katze in ihrer gewohnten Umgebung kümmert, anstatt Ihre Katze in eine Pension zu geben.

Mit einfachen Möglichkeiten, können Sie Ihr Zuhause katzengerechter gestalten und das Wohlbefinden Ihrer Katze positiv beeinflussen. Wenn Katzen sich nicht auslasten können, können sie sich schnell langweilen. Leiden Katzen an Langeweile, sind Verhaltensstörungen häufig die Konsequenz. Katzen lieben von Natur aus die Jagd, spielen Sie also so oft wie möglich mit ihr.

Katzen sind sehr saubere Tiere und mögen es nicht, wenn die Katzentoilette in der Nähe von Fress- und Schlafplatz steht. Außerdem sollten mehrere Wassernäpfe in der Wohnung aufgestellt werden, alle mit ausreichend Abstand zum Fressplatz. Vermeiden Sie Konkurrenzkämpfe zwischen Katzen in einem Haushalt. Katzen benötigen ein eigenes Revier, auch innerhalb der eigenen vier Wände. Stellen Sie vor dem Aufnehmen einer Zweitkatze sicher, dass Sie genügend Platz für beide Tiere haben. Jede Katze benötigt eine Rückzugsmöglichkeit, einen eigenen Futternapf und eine eigene Katzentoilette. Erhöhte Liegeflächen ermöglichen es dem neugierigen Vierbeiner, das Geschehen aus sicherer Distanz zu beobachten. Wasserspender sind ein gutes Mittel gegen Langeweile und können Ihre Katze gleichzeitig dazu animieren, mehr zu trinken.

Sollten die genannten Vorschläge den emotionalen Stress Ihrer Katze nicht lindern, gibt es weitere Möglichkeiten zur Stresslinderung. Katzenpheromone (chemische Substanzen, die in die Umwelt freigesetzt werden und das Verhalten von Tieren beeinflussen) sind als Sprays erhältlich und können dabei helfen, Stress abzubauen. Lassen Sie sich vor der Verwendung von Ihrem Tierarzt beraten. Viele Tierkliniken setzen sie ein, um ihre tierischen Patienten zu beruhigen.

Ihr Tierarzt kann auch verschreibungspflichtige Medikamente empfehlen. Alternativ zu Medikamenten kann eine spezielle Nahrung gefüttert werden, die hilft, das emotionale Gleichgewicht zu erhalten.

Besuch beim Tierarzt

Ihr Tierarzt ist der beste Ansprechpartner und berät Sie gerne in Bezug auf Stress bei Ihrer Katze. Lassen Sie sich zum Thema Nahrung für ängstliche und stressanfällige Katzen beraten.