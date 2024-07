Aufgrund der Physiologie Ihrer Katze sind sie besonders empfindlich gegenüber bestimmten Chemikalien und Verbindungen. Sie können diese nicht immer richtig in ihrem Körper entgiften, was zu Krankheiten und sogar zum Tod führen kann. Wenn Sie wissen, welche giftigen Lebensmittel und anderen Substanzen Sie für Ihre Katze unzugänglich machen müssen, können Sie sie besser vor Krankheit und Unwohlsein schützen.

Dies ist keine abschließende Liste. Halten Sie daher alles, worüber Sie sich nicht sicher sind, von Ihrer Katze fern und füttern Sie nichts zusätzlich zu ihrer normalen Ernährung, es sei denn, Sie haben dies mit Ihrem Tierarzt besprochen.

Arzneimittel und Chemikalien, die für Katzen giftig sind

Ihre Katze reagiert schlecht auf bestimmte Verbindungen in Haushaltsprodukten wie Paracetamol, Aspirin und Ibuprofen. Phenolische Desinfektionsmittel - wie sie üblicherweise zum Reinigen von Toiletten verwendet werden - und Lösungsmittel wie Waschbenzin sind ebenfalls schädlich. Das in einigen Insektiziden enthaltene Permethrin und Ethylenglykol (Frostschutzmittel) sind für Katzen ähnlich giftig. Stellen Sie sicher, dass Sie alle diese Produkte von Ihrer Katze fernhalten und an einem Ort aufbewahren, an den sie nicht leicht gelangen können.

Pflanzen, die giftig für Ihre Katze sind

Oftmals vermeidet es Ihre Katze, etwas zu essen, das dazu führen kann, dass sie krank wird. Katzen sind sehr empfindlich gegenüber bitteren Aromen, und die meisten für sie giftigen Substanzen schmecken bitter. Bei Katzen treten jedoch häufig Lilien- und andere Pflanzentoxizitäten auf.

Es ist eine gute Idee, bestimmte Pflanzen, die für Katzen giftig sind, nicht in Ihrem Garten anzubauen oder in Ihrem Haus zu haben. Diese schließen ein: