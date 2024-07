Vorbereitungen für den ersten Tierarztbesuch Ihres Kätzchens

Sie haben eventuell bereits Erfahrung darin, ein Haustier zum Tierarzt zu bringen. Falls nicht, sollten Sie sich bewusst machen, was ein Tierarztbesuch für Ihr Kitten bedeutet, und wie Sie ihn so stressfrei wie möglich gestalten können.

Worauf sollten Sie bei der Wahl eines Tierarztes für Ihr Kitten achten?

In der Regel kann Ihnen der Vorbesitzer, bzw. Züchter oder das Tierheim einen Tierarzt empfehlen, den Sie weiterhin aufsuchen können. Sollte dies nicht möglich sein, müssen Sie einen anderen Tierarzt für Ihr Haustier wählen.

Folgende Punkte sollten bei der Wahl einer neuen Tierarztpraxis berücksichtigt werden:

Der Ruf der Praxis

Die Entfernung zu Ihrem Wohnort

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel bzw. Anreise

Parkmöglichkeiten

Sauberkeit und Zustand der Praxis

Findet eine individuelle Beratung statt?

Versendet die Praxis Erinnerungsmitteilungen zu Impfungen und regelmäßigen Check-Ups?

Bietet die Praxis Beratung zur Gsundheitsvorsorge an?

Über welche Standard- und Geräteausstattung verfügt die Praxis?

Bietet sie Notfalldienste oder Dienste außerhalb der Geschäftszeiten an?

Bietet sie eine Ernährungsberatung für Ihr Haustier an?

Ist das Konzept für die Bedürfnisse Ihrer Katze geeignet?

Seit einiger Zeit gibt es Praxen, die sich auf die Bedürfnisse von Katzen spezialisiert haben und ein „katzenfreundliches” Konzept anbieten. Diese Praxen sind auf die Bedürfnisse von Katzen abgestimmt und beispielsweise gesonderte Wartebereiche oder sogar Operationszeiten speziell für Katzen an. Solche Praxen verwenden teilweise Spender, die beruhigende Pheromone abgeben. Sie legen Wert auf eine angenehme Beleuchtung, eine ruhige Atmosphäre eine besonders geduldige und fürsorgliche Herangehensweise. Alle dies ermöglicht Tierärzten, Besitzern und Katzen eine Beratung und Betreuung unter optimalen Bedingungen.

Zeigen Katzen beim Tierarztbesuch starken Widerstand oder werden sie sogar aggressiv, so kann Angst die Ursache dafür sein. Die unbekannte, gefühlte Bedrohung überfordert sie und sie wissen nicht anders damit umzugehen.

So bereiten Sie Ihr Kätzchen auf den Tierarztbesuch vor

Im Gespräch mit Ihnen wird der Tierarzt herausfinden, welche Impfungen für Ihre Katze notwendig sind.

Überprüfen Sie vor Ihrem Besuch das Gesundheitsbuch Ihrer Katze. Es kann hilfreich sein, einige Informationen zu notieren, z. B. zur Ernährung Ihrer Katze (Marke, Menge usw.), zu ihren Trinkgewohnheiten, zur Umgebung und ob Sie Veränderungen beim Fressen, in Bezug auf ihre Verdauung oder an ihrem Verhalten bemerkt haben.

Eine Aufzeichnung der Krankheitsgeschichte Ihrer Katze und der erfolgten Behandlungen auf Papier kann sich als sehr sinnvoll erweisen – idealerweise sollten Sie sie in einem Ordner sammeln.

Transport Ihres Kätzchens zum Tierarzt

Aus Sicherheitsgründen sollte Ihre Katze in einer speziell darauf ausgelegten Katzenbox transportiert werden. Idealerweise sollte Ihr Kätzchen vorab mit der Box vertraut gemacht werden. Wenn Sie in absehbarer Zeit einen Besuch beim Tierarzt planen, können Sie Ihrer Katze den Transport dorthin etwas erleichtern. Stellen Sie die Box bereits einige Tage zuvor in einer Ecke der Wohnung auf, in der sie sich gerne aufhält.

Sie können sie mit beruhigenden Pheromonen besprühen und eine Decke hineinlegen, die bereits den Geruch der Katze trägt. Dies hilft Ihrem Kätzchen, sich an die Box zu gewöhnen und sich sicher und geschützt vor neugierigen Blicken zu fühlen. Wenn die Box über eine offene Seite verfügt, bedecken Sie diese mit einer Decke oder einem Handtuch.

Umgang mit Ihrem Kätzchen beim Tierarzt

Damit sich Ihr Haustier beim Tierarzt so wenig gestresst wie möglich fühlt, gibt es einige nützliche Tipps, die Sie befolgen können: