PRODUKTDETAILS

Alternde Katzen haben andere Ernährungsbedürfnisse als junge Katzen. Deshalb ist es wichtig, die Ernährung der Katze ihrem zunehmenden Alter anzupassen. So kann sichergestellt werden, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. ROYAL CANIN© AGEING 12+ ist ideal für Katzen ab einem Alter von 12 Jahren geeignet. Die Katzennahrung ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse älterer Katzen abgestimmt und enthält sehr schmackhafte Kroketten mit einer doppelten Textur (außen knusprig, innen weich), die den Appetit älterer Katzen anregen. ROYAL CANIN© AGEING 12+ enthält einen Antioxidanzienkomplex, der Senior-Katzen während ihres gesamten Alterungsprozesses unterstützt. Dank eines moderaten Phosphorgehalts wird zudem eine gesunde Nierenfunktion unterstützt, was insbesondere bei älteren Katzen ein sehr wichtiger Aspekt ist. Um den individuellen Vorlieben jeder Katze gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© AGEING 12+ auch als saftige Stückchen in Soße oder Gelee erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Richtlinien zur Fütterung. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

