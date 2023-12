PRODUKTDETAILS

Die Ernährung Ihrer Katze spielt eine wichtige Rolle für ihre Gesundheit. Das ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition-Sortiment umfasst speziell angepasste Nahrungen, die für häufige Empfindlichkeiten Ihrer Katze entwickelt wurden. Nach der Nahrungsaufnahme bilden Nahrungsreste eine dünne Schicht Plaque auf den Zähnen. Im Laufe der Zeit kann sich der Zahnbelag verhärten und Zahnstein bilden, der unbehandelt zu einer langfristigen Schädigung von Zähnen und Zahnfleisch führen kann. ROYAL CANIN® Dental Care ist eine nährstoffreiche und ausgewogene Formel, die speziell zur Unterstützung der Zahngesundheit und Maulhygiene Ihrer Katze entwickelt wurde. ROYAL CANIN® Dental Care Trockenfutter ist mit einem Zahnpflege-Aktivnährstoff angereichert, der an das Kalzium im Speichel Ihrer Katze bindet und so die Bildung und den Aufbau von Zahnstein reduziert. Die speziell entwickelte Krokettengröße und -form von DENTAL CARE fördert langes, intensives Kauen. Durch diesen mechanischen Abrieb entsteht ein “Zahnbürsten-Effekt“, der hilft, die Zähne Tag für Tag sauber zu halten und die Bildung von Zahnbelag zu reduzieren. Diese Nahrung enthält außerdem einen ausgewogenen Anteil an Mineralien, um die Harnwegsgesundheit Ihrer ausgewachsenen Katze zu unterstützen. ROYAL CANIN© Dental Care hat einen nachweisbaren Effekt: Bei einer ausschließlichen Ernährung mit Dental Care über 28 Tage konnte die Zahnsteinbildung um bis zu 59 % reduziert werden Alle ROYAL CANIN® Produkte durchlaufen ein umfangreiches Qualitätskontrollverfahren, um die beste Qualität der Nahrung zu gewährleisten. Wenn Ihre Katze ROYAL CANIN® Dental Care frisst, erhält sie eine vollständige und ausgewogene Ernährung. *Royal Canin interne Studie Verändertes Produktdesign, unveränderte Rezeptur: ROYAL CANIN® Oral Care wird zu ROYAL CANIN® Dental Care.

