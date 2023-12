INSTINCTIVE feine Stückchen in Soße

PRODUKTDETAILS

Die Wahl des richtigen Futters für eine Katze ist wichtig, um einen gesunden Lebensstil zu unterstützen. Die Rezeptur von ROYAL CANIN© INSTINCTIVE in Soße wurde so gestaltet, dass die Nahrung instinktiv von ausgewachsenen Katzen bevorzugt wird. Sorgfältig ausgewählte Nährstoffe sorgen für eine optimale Schmackhaftigkeit. Durch die in diesem Nassfutter enthaltene, ausgewogene Kombination an Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren nimmt Ihre Katze ein hochverdauliches und ausgewogenes Futter zu sich. Die gewählte Nährstoffkombination ist nicht nur besonders schmackhaft für Katzen, die Rezeptur hilft Katzen auch, ein ideales Gewicht zu halten. Zudem wird ein gesunder Harntrakt unterstützt. ROYAL CANIN© INSTINCTIVE in Soße enthält einen angepassten Fettgehalt zur Energiebereitstellung. Außerdem tragen die spezielle Fasermischung und Proteine zu einem langanhaltenden Sättigungsgefühls bei. Um den individuellen Vorlieben jeder Katze gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© INSTINCTIVE auch als Stückchen in Gelee oder als weiche Mousse erhältlich.

