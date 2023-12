PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Maine Coon Katzen? Die Maine Coon ist die größte Hauskatze der Welt und ihre beeindruckende Statur wird von einer durch und durch liebenswürdigen Persönlichkeit ergänzt. Aufgrund ihres kräftigen Knochenbaus und muskulösen Körpers kann diese Rasse dreimal so viel wiegen wie die durchschnittliche Hauskatze. Bei einer solchen Körpergröße und Knochenstruktur ist es wichtig, ein besonderes Augenmerk auf die Gelenkgesundheit der Katze zu legen. ROYAL CANIN© MAINE COON ADULT ist speziell auf die Bedürfnisse dieser Katzenrasse abgestimmt. Das Spezialfutter ROYAL CANIN© MAINE COON ADULT ist mit Taurin, EPA und DHA (Omega-3-Fettsäuren) angereichert, die zur Unterstützung und Erhaltung der Herzfunktion beitragen. Die Maine Coon-Katze hat einen großen Kiefer, mit dem sie auf charakteristische Weise ihre Nahrung aufnimmt und kaut. Aus diesem Grund sind die speziell entworfenen, würfelförmigen Kroketten des ROYAL CANIN© MAINE COON ADULT Futters extra groß – das regt zum intensiven, langen Kauen an und kann so die Mund- und Zahnhygiene fördern. Für mehr Abwechslung: Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© MAINE COON ADULT neben Trockenfutter auch als Nassfutter in Soße erhältlich. Wenn Sie eine Mischfütterung in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen, um sicherzustellen, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

Mehr lesen