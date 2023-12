SENSORY™ SMELL TASTE FEEL in Soße

PRODUKTDETAILS

Warum eine spezielle Feuchtnahrung für die Anregung der Sinne Ihrer Katze? Aufgrund der besonderen Beschaffenheit ihrer Sinne nehmen Katzen ihre Umgebung auf ganz eigene Weise wahr. Letztlich hängt ihr Wohlbefinden unter anderem davon ab, wie ihre Sinne stimuliert werden. Royal Canin hat mit SENSORY™ drei Feuchtnahrungen entwickelt, die jeweils den Geruchs- und Geschmackssinn sowie das Mundgefühl der Katze anregen und ihr somit sensorische Abwechslung bieten. Durch die Rezeptur mit optimalem Makronährstoffprofil wird SENSORY™ instinktiv von Katzen bevorzugt. Ein ausgewogener Mineralstoffgehalt hilft die Harnwegsgesundheit bei der ausgewachsenen Katze zu erhalten. ROYAL CANIN SENSORY™ SMELL stimuliert den ausgeprägten Geruchssinn von Katzen Die Nase einer Katze verfügt über 200 Millionen geruchsempfindliche Zellen, während es beim Menschen nur 5 Millionen sind. Von allen Sinnen ist der Geruchssinn bei Katzen mit Abstand am ausgeprägtesten. Die SENSORY™ SMELL Rezepturen von Royal Canin haben ein Geruchsprofil aus nachhaltigem Fisch, das sich durch fettige, fruchtige und nussige Geruchskomponenten auszeichnet, die auf den Geruchssinn von Katzen besonders ansprechend wirken. ROYAL CANIN SENSORY™ TASTE stimuliert den einzigartigen Geschmackssinn von Katzen Es gibt einen Grund dafür, dass Katzen nicht unbedingt alles essen, was ihnen vorgesetzt wird: Sie haben nur 470 Geschmacksknospen, während es beim Menschen mehr als 9000 sind. Das bedeutet, dass sie bezüglich des Geschmacks ihrer Nahrung sehr selektiv sind. Die SENSORY™ TASTE Rezepturen von Royal Canin zeichnen sich durch einen Huhngeschmack mit Nuancen von Röstaromen und Karamell aus, die den einzigartigen Geschmackssinn von Katzen anregen. ROYAL CANIN SENSORY™ FEEL stimuliert durch die besondere Textur das Mundgefühl von Katzen Katzen sind sehr haptisch veranlagte Tiere mit zahlreichen berührungsempfindlichen Bereichen wie Pfoten, Fell und Schnurrhaaren. Ganz besonders spielen jedoch die Tastrezeptoren im Maul der Katze eine wichtige sensorische Rolle. Fressen ist für Katzen daher nicht nur ein Geschmackserlebnis, sondern in selbem, wenn nicht gar stärkerem Maße eine taktile Erfahrung. Die haptische Wahrnehmung verschiedener Konsistenzen im Maul während des Fressens hat Einfluss auf das Fütterungserlebnis von Katzen. Die SENSORY™ FEEL Rezepturen von Royal Canin zeichnen sich durch eine besonders cremige Konsistenz und eine glattere Oberfläche aus und halten sich länger im Maul der Katze. Für noch mehr Abwechslung: Weitere Produktvariationen Für eine vielfältige Fütterungserfahrung der Katze sind ROYAL CANIN SENSORY™ SMELL und TASTE Feuchtnahrungen auch als Stückchen in Gelee und ROYAL CANIN SENSORY™ FEEL auch als Häppchen in Gelee erhältlich. ROYAL CANIN SENSORY™ eignet sich ideal für die Mischfütterung von Katzen mit den ROYAL CANIN FELINE HEALTH NUTRITION Trockennahrungen.

Mehr lesen