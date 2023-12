STERILISED feine Stückchen in Gelee

PRODUKTDETAILS

Die Kastration ist ein lebensverändernder Prozess, der auch Auswirkungen auf das Verhalten und den Energiebedarf einer Katze hat. ROYAL CANIN© STERILISED Gelee ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse einer ausgewachsenen, kastrierten Katze abgestimmt. Mit einem kontrollierten Energiegehalt unterstützt ROYAL CANIN© STERILISED Ihre Katze beim Erhalt ihres Idealgewichts und beugt der Entstehung von Übergewicht vor. ROYAL CANIN© STERILISED Stückchen in Gelee zeichnet sich zudem durch einen ausgewogenen Mineralstoffgehalt aus, der die Harnwegsgesundheit von Katzen fördert. Um den individuellen Vorlieben jeder Katze gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© STERILISED auch als Stückchen in Gelee oder als Mousse sowie als Trockenfutter in Form von schmackhaften Kroketten erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

