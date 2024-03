CALM für Katzen

PRODUKTDETAILS

"Helfen Sie Ihrer Katze, sich zu entspannen – mit ROYAL CANIN® Calm ROYAL CANIN® Calm ist eine ausgewogene Katzennahrung, deren spezielle Rezeptur Katzen kann helfen, in emotional belastenden Situationen entspannt zu bleiben. Entspannender Effekt Manche Katzen neigen in ungewohnter Umgebung oder neuen Situationen zu unsicherem Verhalten. ROYAL CANIN® Calm enthält hydrolysiertes Milchprotein und L-Tryptophan zur Unterstützung eines einfacheren Umgangs mit Katzen, die zu emotional bedingten Verhaltensänderungen neigen. Haarballen-Komplex Die Rezeptur trägt mit einer speziellen Fasermischung zur Vermeidung der Bildung von Haarballen bei, da sie helfen kann, abgeschluckte Haare mit dem Kot der Katze auszuscheiden. Hautbarriere Die Haut Ihrer Katze ist ihr größtes Organ und stellt eine wichtige Barriere gegen die Außenwelt dar. Die spezielle Rezeptur kann die natürliche Hautbarriere, für eine optimale Hautgesundheit, unterstützen. S/O index Diese Nahrung wurde entwickelt, um ein gesundes Harnmilieu zu fördern. Wichtige Anmerkung Bitte besprechen Sie mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt, welche Nahrung für Ihr Tier am besten ist. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Portionsgröße"

